Секс в кабинете врача с бумажными пакетами на голове. Как Мастерс и Джонсон стали первыми сексологами

Уильям Мастерс и Вирджиния Джонсон - два пионера в изучении человеческой сексуальности, выдвинувшие идеи, которые актуальны по сей день. Сегодня всевозможные сексуальные влечения и выражения не являются запретными, но 70 лет назад мир был другим...

Уильям и Вирджиния были первыми, кто "привел науку в спальню" - до 1950 года, когда эти ученые начали свои исследования, секс с медицинской точки зрения, согласно фрагментам из биографической книги Томаса Майера "Мастера секса"(Masters of Sex), еще не изучался.

Знакомясь с анатомией, Мастерс понял, что велись наблюдения за репродуктивной системой у кроликов и шимпанзе, но не у людей, и решил, что может получить Нобелевскую премию за изучение реакции человеческого тела на секс.

Уильям работал гинекологом в Сент-Луисе и специализировался на бесплодии, где

ему пришла в голову мысль о том, что глубокие исследования сексуальной активности могут помочь парам, пытающимся забеременеть.

Первоначальные осмотры и эксперименты врач проводил, используя городских проституток, а затем стал обращаться к добровольцам, которых встречал в своей клинике.

Вирджиния Джонсон была приглашена присоединиться к команде в 1957 году, когда подала заявку на должность ассистента на медицинском факультете Вашингтонского университета, где работал Мастерс. Впервые она столкнулась с необычным сексуальным исследованием, когда случайно открыла комнату в нужное время.

Там она увидела, как мужчина и женщина занимались сексом обнаженными, с бумажными пакетами на головах и присоединенными к телам электродами.

Уильям Мастерс и Вирджиния Джонсон ФОТО: Facebook/Masters and Johnson Page

При этом Джонсон не испугалась, а наоборот - она смогла взглянуть на исследования Мастерса с точки зрения женщины и вскоре стала полезным помощником для него.

Томас Майер, автор книги, отмечает, что эта экстравагантная пара ученых изучила все аспекты сексуальности: "Несмотря на убеждение, бытовавшее в то время, что мужчина - это сильный пол и секс доставляет ему больше удовольствия, Мастерс и Джонсон клинически доказали, что ощущения женщин во время секса намного выраженнее и разнообразнее.

Они сделали еще несколько "удивительных открытий" -

пожилые люди также наслаждаются половым актом, и - кто бы мог подумать - женщины могут достичь нескольких оргазмов подряд".

Пара стала предметом своего собственного исследования. Мастерс весьма неромантично предложил половой акт Джонсон, который должен был помочь исследовать "реакцию на усиление сексуального напряжения". Вирджиния согласилась, и эти эксперименты продолжались, хотя Мастерс был женат.

"Она призналась, что на самом деле не хотела заниматься с ним сексом, но и работу не хотела и потерять, - пишет Майер. - В наше время такая ситуация, безусловно, была бы расценена как сексуальное насилие".

Только спустя 14 лет, когда Джонсон обнаружила в себе сердечную привязанность, Мастерс решился на развод с женой и женился на помощнице. Однако он признался, что

не ревность подтолкнула его на такой шаг - он просто понял, что, если женится на Джонсон, их совместные исследования могут продолжаться до конца жизни

или по крайней мере до тех пор, пока он не получит Нобелевскую премию.

Оба ученых начали практиковать секс-терапию для пар. Они долгие годы наблюдали за людьми, занимающимися сексом, и делали выводы. Терапия длилась две недели и не была дешевым удовольствием - пара должна была расстаться с более чем 10 000 долларов за такую помощь.

"Они просто учили людей, как прикасаться и как физически общаться друг с другом. Я думаю, что они действительно улучшили сексуальную жизнь многих",

- пишет Мейр.

Когда в 1966 году Мастерс и Джонсон опубликовали статью "Человеческая сексуальная реакция" ("Human Sexual Response"), это стало сенсацией национального масштаба и озарило обоих ученых лучами славы. Хотя тема публикации была очень увлекательной, текст был написан "сухим" языком и переполнен медицинскими терминами.

Исследования, посвященные тому, как тело женщины реагирует на половой акт, привлекли наибольшее внимание читателей, поскольку до этого момента столь интимная тема была под запретом.

Цикл сексуальной реакции от Мастерса и Джонсон ФОТО: Wikimedia Commons

Еще более потрясающей была следующая публикация Мастерса в 1979 году - "Гомосексуализм в перспективе" (Homosexuality in Perspective), которая также привлекла внимание общественности, но на этот раз реакция была негативной.

В своих научных размышлениях он указал, что гомосексуализм - это выбор, который можно лечить с помощью "конверсионной терапии".

Джонсон не согласилась с идеями своего партнера по исследованию, но Мастерс отклонил ее возражения и опубликовал исследование. В наше время научное сообщество осуждает идею "лечения гомосексуализма", и первоначальная поддержка этой идеи Мастерсом и Джонсон поставила под сомнение и другие их исследования.