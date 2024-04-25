Шамиль Хаматов о карьере в Латвии: "Первый год я работал бесплатно"

Шамилю Хаматову очень нравится ритм жизни в Латвии и природа: "Поразило то, что здесь совершенно другое отношение к природе.

Здесь нет бесконечного мусора, или эти леса, которые постоянно чистят. Я такого давно не видел - спиливают умершие деревья. Потом это как-то перерабатывают, вывозят. Я чувствую себя здесь в каком-то своем мире".

Конечно, на переезд Шамиля повлияло то, что ранее в Латвию переехала его сестра Чулпан Хаматова .

Напомним, 11 мая в Театре имени Чехова состоится премьера спектакля "Портрет" по произведению Н. Гоголя. Шамиль Хаматов играет в нем художника Черткова. В недавнем интервью порталу Rus.LSM.lv актер признался, что текст Гоголя - очень сложный, но в то же время очень современный.

Хаматов отмечает, что в этом спектакле нет второстепенных ролей:

"Весь спектакль - это сон. Мы будем строить сны, поэтому нас несколько человек. Допустим, у нас есть история, когда происходит какая-то сцена, и вдруг просыпается совершенно другой человек. И мы понимаем, что это сон того человека, который спал".

Шамиль Хаматов - младший брат российской актрисы Чулпан Хаматовой, осудившей политику Кремля и военное вторжение России на территорию Украины. Ныне актриса проживает в Латвии и играет в Новом Рижском театре.

В 2005 году Шамиль Хаматов окончил Российскую академию театрального искусства (курс А. В. Бородина).

По информации, доступной в Сети, с 2005 года он служил в театре "Современник". Играл в постановках "Голая пионерка", "Пять вечеров", "Три сестры", "Шарманка", "Горе от ума", "Загадочное ночное убийство собаки" и других.

Параллельно с работой в театре Шамиль снимался в российских фильмах и сериалах: "Чудная долина", "Неотложка 2", "Мертвое поле", "Желтый дракон", "Трасса М8", "Телохранитель 3", "Продавец игрушек", "Бихэппи", "Корпорация Ad Libitum".

В 2022 году на экраны вышел мини-сериал с участием Хаматова "Обоюдное согласие", а на 2023 год запланирована премьера сериала "Комплекс бога", в котором Шамиль сыграл роль пианиста Константина Зобнина.

Сейчас Шамиль Хаматов служит в Рижском русском театре им. Чехова. Он занят в таких спектаклях, как "Гамлет", "Централ-парк Вест", "Калигула", "SKATUVE в огне".