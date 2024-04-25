Шамиль Хаматов о карьере в Латвии: "Первый год я работал бесплатно"

Актер Рижского русского театра им. Михаила Чехова Шамиль Хаматов в интервью Rus.LSM.lv не стал скрывать, что первые месяцы в Латвии не знал, что делать, а попав на работу в латвийский театр, первое время работал бесплатно.
"Это прекрасный коллектив. Это удивительные люди", - говорит Шамиль Хаматов о Театре им. М. Чехова.
После начала полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года он приехал с семьей в Латвию (в августе 2022 года). Шамиль не скрывает, что это был сложный для него период. Он еще не понимал, что делать и куда двигаться. Ранее актер был знаком с Сергеем Голомазовым - режиссером и руководителем по вопросам стратегической коммуникации и художественного мастерства труппы Театра им. М. Чехова. Шамиль решился ему позвонить:
"Позвоню, может, вдруг...
Учитывая ситуацию и мой паспорт, я был уверен, что это невозможно. Я пришел на встречу с ним. Он сказал: "Ну давай попробуем что-то". Первый год я работал бесплатно, потому что у меня не было ВНЖ".
Знакомство с труппой прошло хорошо. Шамиля очень тепло приняли коллеги.
"Оказавшись здесь, я понял, что говорила Галина Борисовна Волчек - театр должен быть домом. Головой я понимал, но сейчас я понял как-то абсолютно всем существом", - признается он.
Шамилю Хаматову очень нравится ритм жизни в Латвии и природа: "Поразило то, что здесь совершенно другое отношение к природе.
Здесь нет бесконечного мусора, или эти леса, которые постоянно чистят. Я такого давно не видел - спиливают умершие деревья. Потом это как-то перерабатывают, вывозят. Я чувствую себя здесь в каком-то своем мире".
Конечно, на переезд Шамиля повлияло то, что ранее в Латвию переехала его сестра Чулпан Хаматова.
Напомним, 11 мая в Театре имени Чехова состоится премьера спектакля "Портрет" по произведению Н. Гоголя. Шамиль Хаматов играет в нем художника Черткова. В недавнем интервью порталу Rus.LSM.lv актер признался, что текст Гоголя - очень сложный, но в то же время очень современный.
Хаматов отмечает, что в этом спектакле нет второстепенных ролей:
"Весь спектакль - это сон. Мы будем строить сны, поэтому нас несколько человек. Допустим, у нас есть история, когда происходит какая-то сцена, и вдруг просыпается совершенно другой человек. И мы понимаем, что это сон того человека, который спал".
Шамиль Хаматов - младший брат российской актрисы Чулпан Хаматовой, осудившей политику Кремля и военное вторжение России на территорию Украины. Ныне актриса проживает в Латвии и играет в Новом Рижском театре.
В 2005 году Шамиль Хаматов окончил Российскую академию театрального искусства (курс А. В. Бородина).
По информации, доступной в Сети, с 2005 года он служил в театре "Современник". Играл в постановках "Голая пионерка", "Пять вечеров", "Три сестры", "Шарманка", "Горе от ума", "Загадочное ночное убийство собаки" и других.
Параллельно с работой в театре Шамиль снимался в российских фильмах и сериалах: "Чудная долина", "Неотложка 2", "Мертвое поле", "Желтый дракон", "Трасса М8", "Телохранитель 3", "Продавец игрушек", "Бихэппи", "Корпорация Ad Libitum".
В 2022 году на экраны вышел мини-сериал с участием Хаматова "Обоюдное согласие", а на 2023 год запланирована премьера сериала "Комплекс бога", в котором Шамиль сыграл роль пианиста Константина Зобнина.
Сейчас Шамиль Хаматов служит в Рижском русском театре им. Чехова. Он занят в таких спектаклях, как "Гамлет", "Централ-парк Вест", "Калигула", "SKATUVE в огне".
Видео: Интервью с Шамилем Хаматовым
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