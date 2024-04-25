Как привнести в дом природу, если нет террасы или наружной зоны отдыха

Исследование о жизни дома показало, что одним из важнейших факторов идеального дома для каждого третьего жителя Латвии является единение с природой. При этом многие живут в квартирах без балконов, поэтому дизайнер интерьера делится советами, как создать это ощущение в закрытом пространстве.
"Помимо того, что природные элементы в интерьере - это красиво, это ещё и позитивно влияет на физическое и психологическое состояние. Результаты ежегодного исследования IKEA "Жизнь дома" показали, что одним из важных факторов, чтобы чувствовать себя дома комфортно и уютно, для 21% опрошенных латвийцев является единение с природой. Более того, возможность выйти на свежий воздух помогает улучшить психологическое состояние каждому пятому жителю Латвии. Не у всех есть балконы и террасы, но это не значит, что нет никакой возможности наслаждаться природой", - говорит дизайнер IKEA Дариус Римкус.
Экономим место: вертикальные сады
Самый простой способ привнести природу в дом - это растения, которые расставлены на подоконниках. Однако, по словам дизайнера, из-за радиаторов цветы там нужно поливать чаще. А что делать тем, у кого вовсе не подоконников или они слишком узкие для горшков с цветами? Дизайнер советует использовать пространство с умом, например, если площадь комнаты и подоконники небольшие, то можно сделать вертикальный сад.
"Если вы хотите разместить больше цветов, воспользуйтесь полкой у окна. Для этой цели также подойдут многоуровневые подставки для цветов. Такое решение не занимает много места, но эффективно использует пространство в высоту. Подобного эффекта можно достичь с помощью полок - их можно закрепить на свободной стене, и в то же время это будет стильным украшением дома", - говорит дизайнер.
Для создания зелёного оазиса дома Д. Римкус советует использовать одно большое растение на полу и пару маленьких на разной высоте, используя подставки или полки. Так вы можете создать вертикальные сады и сэкономить пространство в квартире. А если установить зеркало на противоположной стене, которое будет отражать ваш сад, можно создать ощущение, что дома очень много зелени.
Дизайнер добавляет, что можно создать также висячие сады на штангах от занавесок или вешалках. Для этого стоит использовать растения, которые обычно свисают вниз. Для создания большего эффекта поиграйте с высотой и крючками, на которые вы будете подвешивать растение.
"Если пространство позволяет, подобные подвесные сады можно создать на кухне, но использовать здесь то, что пригодится в готовке - травы и специи. Повесьте на штангу от занавески или установите дополнительный рейлинг, куда повесить горшки с травами и кухонную утварь", - говорит дизайнер.
Природные элементы в интерьере
"Для единения с природой дома вам помогут не только растения, но и натуральные материалы и оттенки. Настенные украшения из осоки, мебель из ротанга, бамбука, льняной текстиль, джутовые ковры и даже керамические аксессуары помогут создать ощущение близости природы. Салфетки на стол и коробки из натуральных материалов тоже отлично помогут в этом", - делится Д. Римкус.
Дизайнер предлагает также принести природу в дом - собрать сухие цветы, листья или небольшие кусочки мха, камушки, шишки. Они могут стать отличным элементом интерьера. Вы можете обрамить цветок или лист и повесить напротив окна, чтобы свет красиво отражался в стекле. Для мха и камушков подойдёт стеклянный клош, а если у вас есть дети, в этот мир под стеклянным колпаком можно разместить какие-то фигурки, чтобы создать сказку.
Об исследовании IKEA "Жизнь дома"
Количественное исследование было проведено международной группой исследований и анализа данных YouGov по поручению IKEA Group. Опрос проводился в период с мая по июнь 2023 года с помощью онлайн-панелей для каждой страны. В Латвии было опрошено 1005 жителей.
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