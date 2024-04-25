Как привнести в дом природу, если нет террасы или наружной зоны отдыха

Для создания зелёного оазиса дома Д. Римкус советует использовать одно большое растение на полу и пару маленьких на разной высоте, используя подставки или полки. Так вы можете создать вертикальные сады и сэкономить пространство в квартире. А если установить зеркало на противоположной стене, которое будет отражать ваш сад, можно создать ощущение, что дома очень много зелени.

Дизайнер добавляет, что можно создать также висячие сады на штангах от занавесок или вешалках. Для этого стоит использовать растения, которые обычно свисают вниз. Для создания большего эффекта поиграйте с высотой и крючками, на которые вы будете подвешивать растение.

"Если пространство позволяет, подобные подвесные сады можно создать на кухне, но использовать здесь то, что пригодится в готовке - травы и специи. Повесьте на штангу от занавески или установите дополнительный рейлинг, куда повесить горшки с травами и кухонную утварь", - говорит дизайнер.

Природные элементы в интерьере

"Для единения с природой дома вам помогут не только растения, но и натуральные материалы и оттенки. Настенные украшения из осоки, мебель из ротанга, бамбука, льняной текстиль, джутовые ковры и даже керамические аксессуары помогут создать ощущение близости природы. Салфетки на стол и коробки из натуральных материалов тоже отлично помогут в этом", - делится Д. Римкус.

Дизайнер предлагает также принести природу в дом - собрать сухие цветы, листья или небольшие кусочки мха, камушки, шишки. Они могут стать отличным элементом интерьера. Вы можете обрамить цветок или лист и повесить напротив окна, чтобы свет красиво отражался в стекле. Для мха и камушков подойдёт стеклянный клош, а если у вас есть дети, в этот мир под стеклянным колпаком можно разместить какие-то фигурки, чтобы создать сказку.

Об исследовании IKEA "Жизнь дома"

Количественное исследование было проведено международной группой исследований и анализа данных YouGov по поручению IKEA Group. Опрос проводился в период с мая по июнь 2023 года с помощью онлайн-панелей для каждой страны. В Латвии было опрошено 1005 жителей.

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