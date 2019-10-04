Пт, 4.10.2019
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В конце недели на дорогах возможно обледенение

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Согласно метеорологическим прогнозам в конце этой недели температура воздуха во многих местах Латвии может опуститься ниже нуля, что может привести к обледенению, предупреждает Latvijas valsts ceļi (LVC).

Начиная с ночи на субботу, местами в Видземе и Латгале ожидается и мокрый снег.

Водителей призывают быть особенно осторожными в эти переменчивые погодные условия - соблюдать дистанцию, не совершать резких маневров, а также выбирать соответствующую погодным условиям скорость. 

Несмотря на осеннюю погоду, на многих участках дорог продолжатся ремонтные работы, водители должны считаться с ограничениями движения.

На данный момент больше всего времени занимает проезд по участку дороги на региональном шоссе Вентспилс - Кулдига - Салдус (P108) от Вентспилса до Зирас. Там размещены десять участков со светофорами: чтобы проехать все, понадобится полтора часа. 

Также продолжается ремонт на Юрмальском шоссе и Видземском шоссе (A2) на участке от Гаркалне до Сените, водителей призывают не превышать скорость.

Актуальную информацию в сети дорожного движения можно получить по бесплатному номеру 8000 5555, а также на домашней страничке LVC www.lvceli.lv.

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