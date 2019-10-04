В конце недели на дорогах возможно обледенение

Начиная с ночи на субботу, местами в Видземе и Латгале ожидается и мокрый снег.

Водителей призывают быть особенно осторожными в эти переменчивые погодные условия - соблюдать дистанцию, не совершать резких маневров, а также выбирать соответствующую погодным условиям скорость.

Несмотря на осеннюю погоду, на многих участках дорог продолжатся ремонтные работы, водители должны считаться с ограничениями движения.

На данный момент больше всего времени занимает проезд по участку дороги на региональном шоссе Вентспилс - Кулдига - Салдус (P108) от Вентспилса до Зирас. Там размещены десять участков со светофорами: чтобы проехать все, понадобится полтора часа.

Также продолжается ремонт на Юрмальском шоссе и Видземском шоссе (A2) на участке от Гаркалне до Сените, водителей призывают не превышать скорость.