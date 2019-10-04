Ингеборга Дапкунайте пояснила, зачем показала сына на Первом канале

В прошлом году, в честь празднования 55-летия артистки, на Первом канале вышла документальная лента "Все, что пишут обо мне, - неправда", посвященная Дапкунайте.

Совсем неожиданно в финале картины появился двухлетний Алекс.

ФОТО: Кадр из видео

Как сейчас рассказала актриса, это был сознательный шаг:

"Потому что я поняла - ваш "брат" (журналисты - Прим.ред.) рано или поздно меня снимут где-нибудь с сыном. Я же не буду жить и прятаться. Подумала:

"Лучше один раз его покажу, и все успокоятся". Так и было. Больше меня вообще никто не трогал", - призналась Ингеборга.

На вопрос о том, какую национальность она хотела бы для своего сына, актриса ответила философски:

"Я думаю, он сам выберет свою национальность. И я надеюсь, что когда он подрастет, вопрос национальности не будет стоять так остро. Потому что самое прекрасное, что есть, - это свобода передвижений".

От более подробных комментариев о своей личной жизни Ингеборга воздержалась, пояснив это тем, что ее родные и близкие "не подписывались на то, что о них будут писать в газетах".

Дапкунайте и правда практически никогда не говорит о личной жизни. Как пишут российские СМИ, в 2013 году она тайно вышла замуж за ресторатора Дмитрия Ямпольского, который младше нее на 14 лет.

В 2017 году в возрасте 54 лет Дапкунайте впервые стала мамой, но практически сразу после родов с отцом малыша развелась.

Сейчас Ингеборге российские СМИ приписывают роман с 38-летним журналистом Михаилом Зыгарем.