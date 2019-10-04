Президент Украины Владимир Зеленский согласился на формулу Штейнмайера. Что это и что это означает для будущего Украины и для России?

Что произошло?

На этой неделе пришла новость, что президент Украины Владимир Зеленский согласился на так называемую формулу Штейнмайера для достижения мира на востоке Украины. Она предусматривает проведение выборов на оккупированных украинских территориях, за которой наблюдало бы ОБСЕ, украинские наблюдатели, независимые представители СМИ и политические организации. Во время выборов отдельным Донецкому и Луганскому округам силой закона будет присвоен временный особый статус, который будет продлен после того, как ОБСЕ признает, что выборы прошли соответственно международным демократическим стандартам выборов. В свою очередь выборы должны пройти согласно конституции и законам Украины.

Таким образом, российским вооруженным силам и поддерживаемым Москвой сепаратистам эту территорию нужно будет оставить, и Украина должна вернуть контроль над своей восточной границей.

Нужно добавить, что в Украине уже сейчас в силе временный договор об особом статусе территории Добасса, который потеряет силу в конце этого года. По этой причине Верховная рада "в тесном сотрудничестве и дискуссии с обществом" нужно подготовить новый закон. Кроме того, Зеленский уже успел сообщить, что в этом договоре не будут перейдены никакие красные линии (не комментируя, что в его понимании это означает). Несмотря на это, элементы формулы Штейнмайера планируется интегрировать и в новый закон.

Зеленский выразил надежду, что вскоре удастся провести саммит "нормандской четверки", в котором примут участие Зеленский, Путин, Макрон и Меркель. Россия раннее сообщила, что с Зеленскиим встречаться не будет, пока Украина не выразит готовность принять формулу Штейнмайера.

ФОТО: SIPA/Scanpix

Появляются вопросы - как принятие формулы может повлиять на развитие украинского конфликта? Можем ли мы утверждать, что Украину не уйдет с российской орбиты уже никогда? Ответы портал TVNET попросил дать экспертов по международным отношениям.

Что говорят эксперты?

Президент Балтийского фонда безопасности Олев Никерс указал, что предложение Зеленского о выборах на Донбассе - хорошая попытка, которую может поддержать и международное сообщество. "Это предложение может быть таким, в рамках которого России не только что-то отдадут, но и от России что-то попросят. Очень тяжело судить об объективных результатах таких выборов, но они могут внести поворот в этот рассказ", - указал Никерс.

Отвечая на вопрос о готовности Украины признать победу России, Никерс указал, что Зеленский в своих высказываниях показал, что готов сделать шаги, чтобы уступить Путину больше. В то же самое время нельзя забывать, что Зеленский считает, что санкции против России необходимо сохранить и строгой позиции против России нужно придерживаться. "Нам необходимо представить себя на месте Зеленского. В его стране по-прежнему происходит конфликт и существуют горячие точки. Ему необходимо найти решение", - сказал Никерс.

В свою очередь старший исследователь Латвийского внешнеполитического института Марис Анджанс говорит, что еще слишком рано судить о том, действительно ли может она может считаться победой России.

Он указал, что Зеленский еще в своей предвыборной кампании обещал поставить точку в войне, и в Украине многие люди хотят, чтобы все это закончилось. "Это можно воспринять как одну попытку что-то сделать. Риски, конечно, велики, однако я сразу не сказал бы, что это капитуляция Украины", - указал исследователь.

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Комментируя дальнейшее развитие конфликта, Анджанс утверждает, что на выборах на Донбассе точно победят прокремлевские силы, управление которых получит международную легимитность. "Оттуда уже давно ушли националистически настроенные украинцы", - сказал исследователь. Он также указал на то, что у международных наблюдателей могут возникнуть проблемы с установкой того, кто является гражданином Украины, а кто - России. "Я думаю, там будет очень много нюансов", - сказал Айджанс.

Кроме того, даже если международные наблюдатели посчитают, что в ходе выборов наблюдались серьезные нарушения, Россия точно будет считать иначе.

Москвы также не поддастся в вопросе о том, чтобы отдать восточную границу под контроль правительства Украины. "Я думаю, что она найдет много разных причин, чтобы оставить границу под своим контролем", - утверждает Анджанс.

В свою очередь ассоциированный профессор Латвийского университета Ояр Скудра указывает, что из-за формулы Штейнмайера России не придется сильно менять свою политику в связи с Украиной. "Ясно, что донецкие сепаратисты будут делать все, что им позволяет Россия. Влияние Москвы на Украине в долгосрочном порядке ничего не изменилось, и спекулировать об этом нет никакого основания", - говорит Скудра.

Скудра также указывает, что очень много будет зависеть от того, удастся ли сейчас провести упомянутую выше встречу нормандского формата. В ее рамках выяснится, удастся ли принять дорожную карту или решение о создании группы для разработки этой карты. Она должна служить для дальнейшего урегулирования конфликта. "Предпосылкой к разработке упомянутой дорожной карты был бы особый статус, организация выборов, обеспечение пограничного контроля и смена законодательства. Здесь снова вопрос о том, означал ли бы особый статус принятия только нового закона правительства Украины, или он означал бы изменения в конституции Украины (чего требуют сепаратисты и Россия)", - утверждает Скудра.

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Может ли формула Штейнмайера помочь создать оттепель в отношениях Запада с Россией?

Принимая во внимание, что существует возможность того, что для стран Запада может быть заманчивым использовать пример истории успех формулы Штейнмайера, чтобы оправдать создание более интенсивного диалога с Россией, мы попросили опрошенных экспертов прокомментировать и этот вопрос.

Марис Анджанс указал, что о нормализации отношений с Россией говорят уже какое-то время.

"Я уже ранее высказывался, что рано или поздно в отношениях с Россией будет очередной рестарт.

Так уже ранее происходило после нападения на Грузию. Сейчас ситуация иная, и международное сообщество более единогласно, однако тенденции те же самые. Уже сейчас видим призывы превратить G7 в G8, и видим, что все громче звучат голоса, говорящие, что отношения с Россией нужно будет нормализовать. Много что потихоньку забывается, и люди не умирают в таких количествах. В этом случае память коротка", - сказал Анджанс. Он также указывает: хоть Россия и не является крупнейшей экономикой мира, она считается, привлекательной для экономического сотрудничества.

Кроме того, роль России растет в связи с Китаем. Страны Европы все больше хотят ограничить Китай и не хотят, чтобы Россия слишком заходила на орбиту Китая. Это считается уравновешивающим средством против влияния Пекина, сказал Анджанс.

Противоположного мнения придерживается Ояр Скудра. Исследователь указал, что нормализация отношений (хотя бы снижение санкций) с Россией произойти не может, пока Россия не изменит свою политику в Украине.