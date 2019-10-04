Суд отклонил иск строителей "Замка света" о взыскании с государства 12,1 млн евро

В марте суд первой инстанции удовлетворил иск в части о взыскании основной сумму долга 9,272 млн евро и отклонил иск о взыскании процентов и неустойки в размере 2,862 млн евро.

Как сообщалось, Nacionalа buvkompaniju apvieniba считает, что за строительство здания LNB им причитается еще 9,243 млн евро, штраф в размере 924,259 тыс. евро и пени в размере 1,225 млн.

Как поясняла ранее представитель Министерства культуры Лита Кокале, согласно заключенному 15 мая 2008 года договору и полученному от осуществлявшему стройнадзор за LNB Hill International подтверждению заключительного платежа Минкульт до 31 декабря 2016 года сделал последний платеж за строительство здания LNB в размере 104,904 тыс. евро.

"Сейчас строители предъявляют налогоплательщикам юридически и финансово необоснованные требования, предлагая пересмотреть условия договора задним числом. Максимальная сумма за строительство LNB была зафиксирована в поданном строителями предложении в ходе закупочного процесса, к тому же она была подсчитана в 2008 году, когда цены в строительстве достигли самой высокой отметки в истории Латвии", - отметила Кокале.

За строительство здания LNB государство в течение восьми лет уплатило 195,566 млн евро.

Как пояснил судья Валдис Ваздикис, один из аргументов суда состоит в том, что входящие в объединение строительные компании RBSSKALS, Re&Re и Skonto buve входят в десятку крупнейших строительных предприятия Латвии и могли бы на основании своего опыта и знаний предполагать, что строительство объекта на протяжении многих лет включает в себя риски, в том числе и финансовые, связанные с инфляцией, дефляцией, ростом цен на строительство и др. Если Nacionalа buvkompaniju apvieniba этих рисков не оценило, Латвийское государство в лице Министерства культуры ответственности за это не несет.