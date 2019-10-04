В Видземе пропавший без вести пенсионер, заблудившись, проехал 300 км

В Видземе некий потерявшийся, объявленный в розыск, пенсионер проехал на машине 300 километров. Об этом сообщила представитель Видземского регионального управления Госполиции Зане Васкане.
Она рассказала, что второго октября до полуночи в Мадонский участок Госполиции поступила информация о без вести пропавшем пожилом мужчине, который вечером в среду выехал на из своего дома в Лаудонской волости и направился в неизвестном направлении.
У полицейских не было вариантов, в какую сторону он мог направиться, потому поиски были организованы во всех окрестностях. Согласно информации полиции, у пожилого мужчины проблемы со здоровьем, потому, возможно, он не ориентируется в пространстве и времени, рассказала Васкане.
Вечером после обеда была получена информация, что пропавший без вести пенсионер найден недалеко от границы с Россией. Мужчина проехал на своём автомобиле более 300 километров. На место происшествия были вызваны службы Неотложной медицинской помощи. Пенсионера доставили в медицинское учреждение, рассказала представитель Госполиции.
Принимая во внимание, что полиции всё чаще приходиться искать пропавших, заблудившихся пенсионеров, она призывает родных и близких напоминать им о необходимости брать с собой мобильный телефон, чтобы, попав в чрезвычайную ситуацию, можно было вызвать помощь, связавшись с близкими.
"В случае, если у лица есть проблемы со здоровьем, то в целях безопасности желательно выходить из места жительства в сопровождении кого-то из близких. Также Госполиция призывает должным образом оценить своё состояние здоровья и возможность водить транспортное средство", - пояснила Васкане.