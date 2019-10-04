В Видземе пропавший без вести пенсионер, заблудившись, проехал 300 км

Она рассказала, что второго октября до полуночи в Мадонский участок Госполиции поступила информация о без вести пропавшем пожилом мужчине, который вечером в среду выехал на из своего дома в Лаудонской волости и направился в неизвестном направлении.

У полицейских не было вариантов, в какую сторону он мог направиться, потому поиски были организованы во всех окрестностях. Согласно информации полиции, у пожилого мужчины проблемы со здоровьем, потому, возможно, он не ориентируется в пространстве и времени, рассказала Васкане.

Вечером после обеда была получена информация, что пропавший без вести пенсионер найден недалеко от границы с Россией. Мужчина проехал на своём автомобиле более 300 километров. На место происшествия были вызваны службы Неотложной медицинской помощи. Пенсионера доставили в медицинское учреждение, рассказала представитель Госполиции.

Принимая во внимание, что полиции всё чаще приходиться искать пропавших, заблудившихся пенсионеров, она призывает родных и близких напоминать им о необходимости брать с собой мобильный телефон, чтобы, попав в чрезвычайную ситуацию, можно было вызвать помощь, связавшись с близкими.