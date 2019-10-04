Пленум Верховного суда об основаниях отставки Калнмейерса состоится в середине октября

Чтобы рассмотреть и дать заключение об основаниях для отстранения от должности генерального прокурора Эрика Калнмейерса, председатель Верховного суда (ВС) Ивар Бичкович 18 октября созвал пленум ВС, сообщила представитель ВС Расма Звейниеце.
Пленум даст свое заключение на основании материалов проверки, проведенной сенатором Марикой Сенкане.
Решение провести проверку наличия оснований для отставки генерального прокурора председатель ВС принял согласно ч. 2 ст. 41.3 закона о прокуратуре по запросу 39 депутатов Сейма. Уполномоченная судья не констатировала предусмотренных законом оснований для отстранения прокурора.
Заседание пленума ВС, на котором будет рассматриваться вопрос о Калнмейерсе, будет закрытым.
Инициатором рассмотрения вопроса о соответствии генпрокурора занимаемой должности был министр юстиции Янис Борданс.