В России нашли алмаз с другим алмазом внутри

Подчеркивается, что внутри находки свободно перемещается еще один кристалл. Таким образом, драгоценный камень напоминает матрешку.

Изучившие камень эксперты заявили, что это первый в мире подобный алмаз-матрешка за всю историю добычи, говорится в сообщении. Возраст кристалла может достигать более 800 миллионов лет. Вес внешнего камня был оценен в 0,62 карата (0,124 грамма), а внутреннего — 0,02 карата (0,004 грамма).

В компании предполагают, что уникальный двойной алмаз мог появиться в двух случаях. Первая гипотеза гласит, что алмаз ещё в процессе роста был захвачен другим минералом, который после растворился, создав пустоты.

Вторая версия заключается в том, что в результате очень быстрого роста алмаза появилась прослойка поликристаллического вещества, которая тоже впоследствии растворилась, образовав пустоты.