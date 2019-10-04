В России нашли алмаз с другим алмазом внутри

На горно-обогатительном комбинате в Якутии был добыт алмаз, внутри которого свободно перемещается ещё один алмаз. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сайт компании "Алроса".
Подчеркивается, что внутри находки свободно перемещается еще один кристалл. Таким образом, драгоценный камень напоминает матрешку.
Изучившие камень эксперты заявили, что это первый в мире подобный алмаз-матрешка за всю историю добычи, говорится в сообщении. Возраст кристалла может достигать более 800 миллионов лет. Вес внешнего камня был оценен в 0,62 карата (0,124 грамма), а внутреннего — 0,02 карата (0,004 грамма).
В компании предполагают, что уникальный двойной алмаз мог появиться в двух случаях. Первая гипотеза гласит, что алмаз ещё в процессе роста был захвачен другим минералом, который после растворился, создав пустоты.
Вторая версия заключается в том, что в результате очень быстрого роста алмаза появилась прослойка поликристаллического вещества, которая тоже впоследствии растворилась, образовав пустоты.
О продаже камня, компания ничего пока не сообщала.