Браконьеры в Дарзини открыли сезон охоты на лосося

Подводный охотник Александр Метельков предоставил программе "Личное дело" видео на котором он продирается сквозь километры браконьерских сетей на Даугаве в районе Дарзини. И даже беседует с их владельцем, который признается, что сидит без работы, поэтому и занимается браконьерством.

Лосось появился в Даугаве с середины сентября. Это та рыба, мальки которой были искусственно выращены институтом пищевой безопасности Bior и каждый год лосось возвращается в реку.

Ловить его в Даугаве имеют право три легитимные группы: рыболовы-любители спиннингисты, а также подводные охотники. За одну рыбалку они могут оставить себе одного лосося длиной не менее 60 сантиметров и одну кумжу длиной не менее 50 сантиметров. Третья группа - это промысловые рыболовы, которые обладают лицензией института пищевой безопасности Bior.

По данным последних лет, лосось достается в небольших количествах подводным охотникам и промысловикам, а спинингистам не остается вообще ничего. Из-за этого в 2016 году Саласпилсское самоуправление прекратило продажу лицензий на ловлю спиннингом на участке Даугавы возле Рижской ГЭС. Угас интерес рыбаков.

Сейчас цена за килограмм балтийского лосося подскочила до 30 евро, а его икра стоит до 120 евро за килограмм. Продавцы Центрального рынка признают, лосось пойман в местных водах, говорят, разрешения есть.

Разрешения действительно есть. У трех промысловые рыболовецкие компаний, которые сотрудничают с институтом пищевой безопасности BIOR. Вот только лицензия на ловлю лосося у них открывается с 10 октября.

“Нас всегда обвиняют в том, что мы ловим сетью, ставим мерёжи, но, посмотрите, мы сейчас рыбу даже не начали ловить, мы начинаем только с 10 октября, а сети уже стоят", – возмущается руководитель рыбного питомника Tome Института пищевой безопасности Bior Иварс Путвикис.

По словам Иварса Путвикиса, в прошлом году, когда лосося было мало из-за низкой воды, официальные компании добыли 10 тонн тонн. Сколько лосося добывают браконьеры не знает никто.

В месте, где собирается лосось, сходится граница трех самоуправлений. Рижского, Саласпилсского и Кекавского. Несмотря на общий запрет ловли сетями в Даугаве, самоуправления имеют право выдавать специальную лицензию для коммерческого лова миноги сетью.

Два самоуправления щедро выдают лицензию на сети. Рижское самоуправление выдало 15 разрешений на миножные сети, Саласпилсское - 16, и только Кекавское на две 2 мерёжи.

Получается, что в Дарзини можно поставить законно 31 сеть, длина, которой не ограничивается законом, только толщиной ячейки, которая составляет 14 мм. В таких условиях редкий лосось доберется даже до лицензионной сети партнеров института Bior. Он оказывается в так называемом прилове и его рыбаки обязаны отпускать. Однако проконтролировать это почти невозможно.