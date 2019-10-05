Браконьеры в Дарзини открыли сезон охоты на лосося

В Даугаве начался ход лосося. В реку возвращается рыба, которая была искусственно выращена Институтом пищевой безопасности Bior. Однако тем, кому его можно ловить на законных основаниях, рыба практически не достается. Большую ее часть выгребают браконьеры в Рижском районе Дарзини. Программа "Личное дело" Русского вещания LTV7 выяснила, что правоохранительные органы год за годом проигрывают эту схватку.
Подводный охотник Александр Метельков предоставил программе "Личное дело" видео на котором он продирается сквозь километры браконьерских сетей на Даугаве в районе Дарзини. И даже беседует с их владельцем, который признается, что сидит без работы, поэтому и занимается браконьерством.
Лосось появился в Даугаве с середины сентября. Это та рыба, мальки которой были искусственно выращены институтом пищевой безопасности Bior и каждый год лосось возвращается в реку.
Ловить его в Даугаве имеют право три легитимные группы: рыболовы-любители спиннингисты, а также подводные охотники. За одну рыбалку они могут оставить себе одного лосося длиной не менее 60 сантиметров и одну кумжу длиной не менее 50 сантиметров. Третья группа - это промысловые рыболовы, которые обладают лицензией института пищевой безопасности Bior.
По данным последних лет, лосось достается в небольших количествах подводным охотникам и промысловикам, а спинингистам не остается вообще ничего. Из-за этого в 2016 году Саласпилсское самоуправление прекратило продажу лицензий на ловлю спиннингом на участке Даугавы возле Рижской ГЭС. Угас интерес рыбаков.
Сейчас цена за килограмм балтийского лосося подскочила до 30 евро, а его икра стоит до 120 евро за килограмм. Продавцы Центрального рынка признают, лосось пойман в местных водах, говорят, разрешения есть.
Разрешения действительно есть. У трех промысловые рыболовецкие компаний, которые сотрудничают с институтом пищевой безопасности BIOR. Вот только лицензия на ловлю лосося у них открывается с 10 октября.
“Нас всегда обвиняют в том, что мы ловим сетью, ставим мерёжи, но, посмотрите, мы сейчас рыбу даже не начали ловить, мы начинаем только с 10 октября, а сети уже стоят", – возмущается руководитель рыбного питомника Tome Института пищевой безопасности Bior Иварс Путвикис.
По словам Иварса Путвикиса, в прошлом году, когда лосося было мало из-за низкой воды, официальные компании добыли 10 тонн тонн. Сколько лосося добывают браконьеры не знает никто.
В месте, где собирается лосось, сходится граница трех самоуправлений. Рижского, Саласпилсского и Кекавского. Несмотря на общий запрет ловли сетями в Даугаве, самоуправления имеют право выдавать специальную лицензию для коммерческого лова миноги сетью.
Два самоуправления щедро выдают лицензию на сети. Рижское самоуправление выдало 15 разрешений на миножные сети, Саласпилсское - 16, и только Кекавское на две 2 мерёжи.
Получается, что в Дарзини можно поставить законно 31 сеть, длина, которой не ограничивается законом, только толщиной ячейки, которая составляет 14 мм. В таких условиях редкий лосось доберется даже до лицензионной сети партнеров института Bior. Он оказывается в так называемом прилове и его рыбаки обязаны отпускать. Однако проконтролировать это почти невозможно.
Программа "Личное дело" попыталась отправится в рейд с правоохранительными органами в район Дарзини. Однако инспекторы сектора по контролю за ресурсами Государственной службы среды под различными предлогами отказались от поездки в этот район Даугавы. Предложили проконтролировать Гаую.
Инспектор Андрис Страутиньш, контролирующий бассейн реки Гауя пояснил, что работать в Дарзини очень сложно из-за того, что браконьеры там оснащены по последнему слову техники. У них есть разведка, тепловизоры, приборы ночного видения. Кроме этого там сложные условия для работы. Высокий обрывистый берег, с которого вся акватория видна, как на ладони. Невозможно подъехать к месту на лодке из-за сложного фарватера реки.
"В этом месте регулярно патрулирует полиция Рижского самоуправления. Чтобы эффективно использовать ресурсы и не дублировать контроль, Госслужба среды больше проводит рейдов возле островов Зирню и Доле", - такой ответ предоставила Госслужба среды о том, почему они не контролируют район Даугавы в Дарзини. В прошлом году в Дарзини Госслужба среды составила два протокола за незаконную ловлю лосося, в позапрошлом задержанных было трое.
После этого программа "Личное дело" отправилась в рейд с полицией самоуправления. Проверяли информацию, добытую еще одним подводным охотником, о нелегальных сетях на стыке рек Даугава и Сауса Даугава. Через пару часов поисков браконьерская сеть была найдена. Из нее отпущена рыба.
По ходу рейда выяснилось, что инспекторы муниципальной полиции часто видят с лодки браконьеров, которые выгружают добычу на Кекавском берегу Даугавы, но не могут их схватить. На территории чужого самоуправления Рижская муниципальная полиция не имеет права оформлять задержание. А коллеги из сопредельных самоуправлений, по словам инспектора Эндийса Биковичса, реагируют вяло.
Руководитель рыбного питомника Иварс Пуквитис считает, что для уничтожения браконьерского заповедника на окраине Риги необходимо сплотить силы не только правоохранительных органов.