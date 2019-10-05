Сб, 5.10.2019
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Ольга Бузова о начале карьеры: "Первая зарплата в 13 лет, дорогое нижнее белье и Дом-2"

Ольга Бузова

ФОТО: скриншот видео

Телеведущая, блогер и певица Ольга Бузова стала очередным гостем нового YouTube-шоу актрисы Екатерины Варнавы "Вопросы взрослому", в рамках которого искренне ответила на самые необычные вопросы детей и подростков. 

Работать будущая телезвезда начала довольно рано. 

"У меня желание зарабатывать возникло уже в 13-14 лет", - вспоминает она. 

Бузова призналась, что начала работать стажеркой в лагере и позже в модельном агентстве. Зарплата тогда была 2 500 рублей (35 евро) за один показ в клубе "Мадрид". Параллельно она ездила в больницу, где работала мама и подметала полы, за это ей платили 50 рублей (0,70 центов). Таким образом, в 17 лет Ольга уже получала 30 тысяч рублей (около 422 евро) в месяц. 

Ольга Бузова

ФОТО: скриншот видео

Свою первую зарплату Бузова отдала маме. Но первые большие деньги Ольга тратила на себя. 

"Я когда начала получать большие деньги, я начала покупать дорогое нижнее белье", - отметила она. 

Ольга также рассказала, что у нее были комплексы из-за внешности и фигуры. Ей не нравился ее нос. Но она работала над собой и приняла свою внешность. 

"В 18 лет у меня были пухлые щечки.... Мой нос тогда мне казался слишком острым", - признается она. 

Бузова отмечает, что она всегда хотела быть актрисой и поступать в театральный, но мама не разрешила. 

Сейчас мама гордится Ольгой. Хотя изначально мама была в шоке, когда увидела дочь на шоу Дом-2. Сейчас родные очень поддерживают все, что делает звезда. 

Оказывается, Бузова знает в совершенстве еще два языка - английский и немецкий, а в детстве будущая певица занималась фортепиано. Правда, уроки музыки длились недолго - инструмент пришлось отдать. Но девушка подчеркнула, что в ее будущей квартире обязательно будет стоять рояль. 

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