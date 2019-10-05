Ольга Бузова о начале карьеры: "Первая зарплата в 13 лет, дорогое нижнее белье и Дом-2"

Телеведущая, блогер и певица Ольга Бузова стала очередным гостем нового YouTube-шоу актрисы Екатерины Варнавы "Вопросы взрослому", в рамках которого искренне ответила на самые необычные вопросы детей и подростков.
Работать будущая телезвезда начала довольно рано.
"У меня желание зарабатывать возникло уже в 13-14 лет", - вспоминает она.
Бузова призналась, что начала работать стажеркой в лагере и позже в модельном агентстве. Зарплата тогда была 2 500 рублей (35 евро) за один показ в клубе "Мадрид". Параллельно она ездила в больницу, где работала мама и подметала полы, за это ей платили 50 рублей (0,70 центов). Таким образом, в 17 лет Ольга уже получала 30 тысяч рублей (около 422 евро) в месяц.
Свою первую зарплату Бузова отдала маме. Но первые большие деньги Ольга тратила на себя.
"Я когда начала получать большие деньги, я начала покупать дорогое нижнее белье", - отметила она.
Ольга также рассказала, что у нее были комплексы из-за внешности и фигуры. Ей не нравился ее нос. Но она работала над собой и приняла свою внешность.
"В 18 лет у меня были пухлые щечки.... Мой нос тогда мне казался слишком острым", - признается она.
Бузова отмечает, что она всегда хотела быть актрисой и поступать в театральный, но мама не разрешила.
Сейчас мама гордится Ольгой. Хотя изначально мама была в шоке, когда увидела дочь на шоу Дом-2. Сейчас родные очень поддерживают все, что делает звезда.
Оказывается, Бузова знает в совершенстве еще два языка - английский и немецкий, а в детстве будущая певица занималась фортепиано. Правда, уроки музыки длились недолго - инструмент пришлось отдать. Но девушка подчеркнула, что в ее будущей квартире обязательно будет стоять рояль.