Вс, 6.10.2019
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"Когда я пришла в порно, я успокоилась": мотивация и доходы звезд из России

Порномодель и актриса Кристина (Liya Silver)

ФОТО: скриншот видео

Журналист и телеведущий Алексей Пивоваров в новом выпуске программы "Редакция" рассказал про российский порнорынок. Чтобы изучить мотивацию и доходы порнозвезд он отправился в Берлин и Будапешт. 

Порномодель и актриса Кристина (Liya Silver) рассказала, что в этом бизнесе совсем недавно. 

"Первая съемка была около года назад... Когда я туда летела, я чувствовала страх... Я жалела, что согласилась. Это была съемка на Ибице. Но в целом, съемка прошла лайтово. Мне понравилась команда. Они такие дружелюбные, открытые, легкие... Я решила сниматься дальше", - признается девушка. 

Она признается, что в Европе у девушек средний заработок довольно маленький. Не все компании хотят работать с теми, кто завышает себе ценник. Средний ценник - это 500-600 евро за одну сцену с одним партнером. 

Кристина отмечает, что сейчас секс стал ей менее интересен. Она хочет взять паузу. 

У всех, кто пришел в этот бизнес мотивация разная. К примеру, Алена (Kaisa Nord) пришла за новыми ощущениями, после того, как рассталась с парнем. 

"Я рассталась с молодым человеком и решила поэкспериментировать... Я хотела попробовать острых ощущений, и когда я пришла в порно, я успокоилась. Душевные переживания прошли...", - отмечает она. 

Алена относится к картинам для взрослых, как к искусству. Для нее важна игра на площадке, химия между партнерами, эмоции. 

Есть девушки, которые получают удовольствие от того, что делают. 

"В школе я всегда хотела быть девушкой с обложки... Чтобы мной восхищались и меня любили. Я это обожаю", - объясняет актриса Юля (Jia Lissa). 

Она призналась, что ее не обижает, когда кто-то ее называет "ш*****й". Она это считает комплиментом. В порно Юлия пришла не из-за денег, а потому, что ей это нравится. 

Режиссер и продюсер порнофильмов Юлия Гранди вспоминает, что первая съемка полностью изменила ее жизнь. 

"Мне нужна была срочно определенная сумма денег. Я позвонила знакомой, которая снималась. Это было в Санкт-Петербурге... До первой своей сцены, я ни разу не обнажалась перед камерой", - вспоминает Юлия. 

Сейчас она сама уже больше не снимается. Она та, кто продюсирует и снимает кино. Раньше в индустрии были компании, которые находили моделей и снимали.

"В наше время на рынке огромный поток любительского порно. Люди выкладывают их в онлайн-компании в Сети и могут монетизировать траффик. Есть варианты, где ты заливаешь бесплатно и получаешь деньги за траффик, либо где бы получаешь деньги за каждый просмотр", - объясняет она. 

Эта революция снесла и сносит с рынка множество старых компаний. Представителям индустрии все сложнее с этом бороться, им не хватает денег оплачивать услуги хороших моделей. Благодаря современному оборудованию девушки стали сами снимать порно в домашних условиях. 

"Сейчас выживают компании, которые делают другой уровень картинки, просто потому, что в домашних условиях  люди не могут снять на большую камеру с визажистами и стилистами. В таких локациях, это сложнее...", - поясняет Юлия. 

Тем не менее вклад России в индустрию большой. За последние годы количество россиянок, желающих сниматься в кино для взрослых, увеличилось. Есть девушки, которые ждут своего 18-летия, чтобы начать сниматься в порно. В целом, мировом масштабе на рынке много порнозвезд, которые являются выходцами из России. 

В завершении Алексей Пивоваров отмечает, что эта профессия связана с определенным риском приобретения ЗПП (заболевания передающиеся половым путем). Преимущественно причина в том, что многие актеры параллельно работают в эскорте. 

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