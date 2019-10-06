"Когда я пришла в порно, я успокоилась": мотивация и доходы звезд из России

Порномодель и актриса Кристина (Liya Silver) рассказала, что в этом бизнесе совсем недавно.

"Первая съемка была около года назад... Когда я туда летела, я чувствовала страх... Я жалела, что согласилась. Это была съемка на Ибице. Но в целом, съемка прошла лайтово. Мне понравилась команда. Они такие дружелюбные, открытые, легкие... Я решила сниматься дальше", - признается девушка.

Она признается, что в Европе у девушек средний заработок довольно маленький. Не все компании хотят работать с теми, кто завышает себе ценник. Средний ценник - это 500-600 евро за одну сцену с одним партнером.

Кристина отмечает, что сейчас секс стал ей менее интересен. Она хочет взять паузу.

У всех, кто пришел в этот бизнес мотивация разная. К примеру, Алена (Kaisa Nord) пришла за новыми ощущениями, после того, как рассталась с парнем.

"Я рассталась с молодым человеком и решила поэкспериментировать... Я хотела попробовать острых ощущений, и когда я пришла в порно, я успокоилась. Душевные переживания прошли...", - отмечает она.

Алена относится к картинам для взрослых, как к искусству. Для нее важна игра на площадке, химия между партнерами, эмоции.

Есть девушки, которые получают удовольствие от того, что делают.

"В школе я всегда хотела быть девушкой с обложки... Чтобы мной восхищались и меня любили. Я это обожаю", - объясняет актриса Юля (Jia Lissa).

Она призналась, что ее не обижает, когда кто-то ее называет "ш*****й". Она это считает комплиментом. В порно Юлия пришла не из-за денег, а потому, что ей это нравится.

Режиссер и продюсер порнофильмов Юлия Гранди вспоминает, что первая съемка полностью изменила ее жизнь.

"Мне нужна была срочно определенная сумма денег. Я позвонила знакомой, которая снималась. Это было в Санкт-Петербурге... До первой своей сцены, я ни разу не обнажалась перед камерой", - вспоминает Юлия.

Сейчас она сама уже больше не снимается. Она та, кто продюсирует и снимает кино. Раньше в индустрии были компании, которые находили моделей и снимали.

"В наше время на рынке огромный поток любительского порно. Люди выкладывают их в онлайн-компании в Сети и могут монетизировать траффик. Есть варианты, где ты заливаешь бесплатно и получаешь деньги за траффик, либо где бы получаешь деньги за каждый просмотр", - объясняет она.

Эта революция снесла и сносит с рынка множество старых компаний. Представителям индустрии все сложнее с этом бороться, им не хватает денег оплачивать услуги хороших моделей. Благодаря современному оборудованию девушки стали сами снимать порно в домашних условиях.

"Сейчас выживают компании, которые делают другой уровень картинки, просто потому, что в домашних условиях люди не могут снять на большую камеру с визажистами и стилистами. В таких локациях, это сложнее...", - поясняет Юлия.

Тем не менее вклад России в индустрию большой. За последние годы количество россиянок, желающих сниматься в кино для взрослых, увеличилось. Есть девушки, которые ждут своего 18-летия, чтобы начать сниматься в порно. В целом, мировом масштабе на рынке много порнозвезд, которые являются выходцами из России.