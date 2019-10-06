Нидерланды полностью откажутся от названия Голландия

Ребрендинг страны начнется в конце 2019 года. То есть, на конкурсе "Евровидение" в следующем году государство выступит под своим официальным названием. То же самое будет наблюдаться на Олимпиаде-2020 в Токио - в соревнованиях будет участвовать команда Нидерландов, а не Голландии.