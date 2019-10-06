Вс, 6.10.2019
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Нидерланды полностью откажутся от названия Голландия

Амстердам. Иллюстративное фото.

ФОТО: Unsplash

Нидерланды полностью откажутся от названия Голландия, чтобы продвигать страну за рубежом. Об этом сообщает "Дождь" со ссылкой на The Guardian.

Ребрендинг страны начнется в конце 2019 года. То есть, на конкурсе "Евровидение" в следующем году государство выступит под своим официальным названием. То же самое будет наблюдаться на Олимпиаде-2020 в Токио - в соревнованиях будет участвовать команда Нидерландов, а не Голландии.

Сборная страны по футболу также прекратит использование названия Голландия.

Как указали местные власти, таким образом

правительство пытается обновить образ страны и ее жителей, поскольку обычно Нидерланды ассоциируются у иностранцев с наркотиками и "кварталом красных фонарей" в Амстердаме. 

На самом деле, Голландия - это название области на западе Нидерландов, где расположены три крупнейших города страны: Амстердам, Роттердам и Гаага.

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