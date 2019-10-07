Статистика как инструмент пропаганды, или Как в Facebook набрать тысячи репостов
Отбирать только те сравнительные статистические данные, в которых Латвия находится на худших позициях. Вырывать из контекста, преувеличивать и придумывать отдельные примеры. Добавлять мастерски смонтированную иллюстрацию, пугающий заголовок и постить в Facebook. Полагаться, что сработают сеть репостов единомышленников и алгоритм Facebook, который помогает постам с большим количеством комментариев становиться еще популярнее.
Примерно по такому принципу очевидно создана запись в Facebook с названием "История успеха Латвии", которой поделились минимум 6-7 тысяч человек - очень большое число для латвийской аудитории Facebook.
Re:Check попытался понять, почему так много сообщений о Латвии как неудавшейся стране посчитали ценными, кто их распространяет и какие вопросы стоит задать самому себе перед тем, как нажать кнопку "поделиться".
Соответствует ли содержание правде?
Ссылку на запись в самой популярной в Латвии соцсети Re:Baltica прислал читатель с просьбой ее проверить. Ее автор - неизвестный широкой общественности человек Игорь Купцис, судя по профилю - живет в Великобритании и связан с некой школой карате. Запись начинается с предложения "нашей стране, похоже, реально конец". Это утверждение основано на разложенных на 16 пунктов статистических данных о якобы катастрофически плохой экономической и демографической ситуации в Латвии.
Рассмотренные в записи статистические данные на первый взгляд кажутся невинными. Если посмотреть тщательнее, они обоснованы числами и в целом кажутся правдивыми - в Латвии действительно дорогая электроэнергия, высокий уровень самоубийств, большое налоговое бремя маленьких зарплат, быстро снижается число жителей. Однако, если анализировать каждое утверждение отдельно, то видно, что большая часть не соответствует правде, искажена или значительно преувеличена. Чтобы это проверить, пришлось потрудиться.
Первый пункт текста сообщает об огромной долговой яме, в которой Латвия находится и которая все время увеличивается. Однако, если загуглить "госдолг Латвии", то первый же график показывает - долг образовался в связи с займами во время экономического кризиса, но в последние годы он по отношению к ВВП снижается. И в пояснении Госкассы виден контекст, которого в записи на Facebook нет. В частности, на долги влияет и финансирование дефицита госбюджета, кроме того, наш долг один из самых маленьких среди стран ЕС. Не точное и число.
Изучение данных в разных наборах данных Латвии и Евростата показывает, что и другие заявления ошибочны. Например, в одном из них сказано, что в прошлом году самоубийства совершили 443 человек, и это больше, чем в 2017 году. На самом деле - соответственно, 299 человек в прошлом и 353 человека в 2017 году, значит, сокращение составило 15%. В плане самоубийств мы находится в верхней части списка стран ЕС, однако утверждение, что на первом месте, не верно. Также в Латвии нет самого высокого PVN на продукты питания, уровень доходов не всего лишь 29% от среднего по ЕС (на самом деле 63%), "иностранным мигрантам" государство не платит 256 евро в месяц (на самом деле почти вдвое меньше и всего лишь 10 месяцев). На то, что хотя бы часть данных не соответствует правде, указали и отдельные комментаторы, однако это не помешало тысячам людей поделиться записью.
Кто источник сообщения и насколько он надежен?
Этот вопрос стоит задавать себе каждый раз, когда есть желание нажать "поделиться". В этом случае найти первоначального автора сложно или даже невозможно. Re:Check сначала загуглил фрагмент текста. Первой выдало новость российского пропагандистского портала "Спутник". В ней к части "фактов" уже были присоединены ссылки на другие статьи "Спутника". "Спутник" в качестве автора сообщения называет пользователя Facebook, тоже живущего в Великобритании Карлиса Румписа. Он опубликовал запись за пару недель до Купциса, и ей поделилась примерно тысяча человек. Однако Румпис не является автором текста. "Я взял на Draugiem это все и скопипейстил", - ответил он на вопрос Re:Check. Параллельно с посланиями такого типа Румпис в соцсети главным образом перепубликовывает шутки и ностальгические записи с российских сайтов.
Купцис, на вопрос об источнике, указал на ссылку на портале Draugiem.lv. Ту же самую запись, уже с другой, но не менее выраженной иллюстрацией за несколько дней до этого разместил некий Андрис Румба. Он на Draugiem.lv регулярно публикует полные ненависти сообщения о правящих партиях и происходящем в Латвии, взятые с различных маргинальных сайтов. В них - целый коктейль теорий заговора - гомофобия, антисемитизм, 5G, перемены климата и Грета Тунберг. На вопрос Re:Check, является ли он автором текст, Румба не ответил.
Кто и как распространяет?
К одной из записей присоединено замечание, что "ссылки на все упомянутые здесь источники данных" находятся в группе Facebook "Не позволим уничтожить Латвию". Страница создана только этим летом, фрагменты текста там действительно можно найти, однако указанные источники устарели, а у части их нет вовсе. Автор страницы - Валдис Юрковскис. В разговоре с Re:Check он указал, что такие записи в интернете бродят, но он не является автором ни текста, ни картинок. На самом деле, часть текста он после проверки "дальше расшейрил и перепубликовал". Юрковскис пояснил, что состояние в Латвии куда печальнее, чем это изображают СМИ, и никто не говорит о том, что Латвия - стремительнее всего вымирающее государство в мире (на самом деле, ООН в недавнем отчете пришла к выводу, что быстрее всего число жителей снижается в Болгарии, далее следуют Латвия и другие включенные в свое время в СССР или его зону влияния государства). "Не остается ничего другого, как нам, некоторым людям, которые об этом тревожатся, быть в колокол".
Под "некоторыми людьми, скорее всего, он подразумевает активистов "Фронта народной власти". Ссылку на эту организацию можно найти и на картинке, присоединенной к опубликованной Румбой записи на Draugiem.lv. Юрковскис в телефонном разговоре упомянул акции "Фронта народной власти", в которых участвовал, а также делился записями его руководителя.
"Фронт народной власти" - основанное прошлой осенью общество, лидер его - Валентин Еремеев, который еще полгода назад был членом Латвийской зеленой партии, руководитель рижского отделения. Еремеев из партии ушел, когда его собрались исключить за подрыв репутации. Еремеев привлек к себе внимание, когда обещал собрать подписи за референдум о запрете проведения прайда. Кроме него во "Фронте народной власти" некий Янис Ламбертс и бывший руководитель спортивного центра Царникавского края Роберт Раймо. Страница организации в Facebook свидетельствует, что в команде есть также Роберт Климович и бывший депутат Юрмальской думы Илмар Анчанс. В акциях организации участвует и репостит набравшие большую популярность тексты в Facebook Айна Мангуле. Она летом подняла панику, рассказав, что якобы установленная на крыше дома 5G-антенна вредит ее здоровью (передача Aizliegtais paņēmiens LTV признала это необоснованным, так как на крышах домов этих антенн нет). Мангуле у себя в Facebook публикует как высмеивающую правительство критику, так и, к примеру, сообщения о вакцинах от гриппа и их якобы вреде.
Еремеев в сети Facebook особенно активен - призывает бойкотировать выборы, протестует против налога на недвижимость и цены на топливо. Сразу же после сообщения министра образования Илги Шуплинской о переложении расходов на питание учеников 1-4 классов на самоуправления Еремеев в своем стиле сообщил об этом на Facebook. Несмотря на то, что министр пояснила, что обеды будет оплачивать самоуправление, Еремеев написал "только что Шуплинска отменила питание детей" и "такие министры должны в тот же день сложить мандат". Этой записью поделились 19 000 человек, что для латвийского масштаба - огромная активность.
Re:Check связалась с Еремеевым, однако он говорить отказался, обвинив Re:Baltica в антигосударственной деятельности, распространении дезинформации о 5G и "всех вещах, которые вы делаете". "Фронт народной власти" как выступает против 5G, так и отрицает проблему изменения климата. В Facebook организация с этим борется, публикуя бродящую в интернете картинку, на которой смонтированы фото шведской активистки Греты Тунберги и филантропа Джорджа Сороса. На указания некоторых комментаторов, в том числе и Юрковскиса, что фото поддельное и Тунберг с Соросом не фотографировалась, организации Еремеева не отреагировала.
Почему дезинформация распространяется?
"Если человек уверен, что в Латвии все плохо, царит несправедливость, политики циничны, а все остальная часть народа страдает, то каждое новое утверждение такого рода воспринимается как еще одно доказательство", - поясняет феномен дезинформации или фейковых новостей ассоциированный профессор Видземской высшей школы и исследователь в области коммуникации Янис Бухолцс. У думающих так людей нет мотивации проверить, соответствует ли вообще такая новость правде, и они этого не делают. Бухолцс также добавил, что не всегда все, кто делится новостью, с ней согласны - для передачи ее дальше могут быть и другие мотивы.
Утверждение "все плохо" помогает новостям становиться более видимыми и таким образом получать еще большую популярность ей помогает так называемый алгоритм Facebook. "Если под какой-то записью развивается дискуссия, есть большая возможность того, что это будет видно большему числу людей, пояснил Re:Check эксперт по социальным сетям Вилхелм Мейстерс. Таким образом и люди, которые такие поляризированные мнения комментируют или даже критикуют как ложные, помогают им достичь более крупной аудитории. Мейстерс также указывает, что не всегда возможно проследить, какие люди помогли какой-нибудь новости распространиться или не делали ли этого поддельные профили. Часто сторонники таких посланий размещают их в группах Facebook, в том числе и закрытых, и в таком случае проследить сеть перепубликаций становится невозможно.
Нужно напомнить, что Re:Baltica ранее уже писала о том, что в популярнейшей в Латвии соцсети распространяется дезинформация. Будет ценным напомнить, что любой пользователь может сообщать об осознанно распространенной дезинформации самому Facebook, а также блокировать профили, которые ее разместили - чем больше людей это сделает, тем больше возможность, что они будут удалены.