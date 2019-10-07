Статистика как инструмент пропаганды, или Как в Facebook набрать тысячи репостов

"Фронт народной власти" - основанное прошлой осенью общество, лидер его - Валентин Еремеев, который еще полгода назад был членом Латвийской зеленой партии, руководитель рижского отделения. Еремеев из партии ушел, когда его собрались исключить за подрыв репутации. Еремеев привлек к себе внимание, когда обещал собрать подписи за референдум о запрете проведения прайда. Кроме него во "Фронте народной власти" некий Янис Ламбертс и бывший руководитель спортивного центра Царникавского края Роберт Раймо. Страница организации в Facebook свидетельствует, что в команде есть также Роберт Климович и бывший депутат Юрмальской думы Илмар Анчанс. В акциях организации участвует и репостит набравшие большую популярность тексты в Facebook Айна Мангуле. Она летом подняла панику, рассказав, что якобы установленная на крыше дома 5G-антенна вредит ее здоровью (передача Aizliegtais paņēmiens LTV признала это необоснованным, так как на крышах домов этих антенн нет). Мангуле у себя в Facebook публикует как высмеивающую правительство критику, так и, к примеру, сообщения о вакцинах от гриппа и их якобы вреде.

ФОТО: Re:baltica

Еремеев в сети Facebook особенно активен - призывает бойкотировать выборы, протестует против налога на недвижимость и цены на топливо. Сразу же после сообщения министра образования Илги Шуплинской о переложении расходов на питание учеников 1-4 классов на самоуправления Еремеев в своем стиле сообщил об этом на Facebook. Несмотря на то, что министр пояснила, что обеды будет оплачивать самоуправление, Еремеев написал "только что Шуплинска отменила питание детей" и "такие министры должны в тот же день сложить мандат". Этой записью поделились 19 000 человек, что для латвийского масштаба - огромная активность.

Re:Check связалась с Еремеевым, однако он говорить отказался, обвинив Re:Baltica в антигосударственной деятельности, распространении дезинформации о 5G и "всех вещах, которые вы делаете". "Фронт народной власти" как выступает против 5G, так и отрицает проблему изменения климата. В Facebook организация с этим борется, публикуя бродящую в интернете картинку, на которой смонтированы фото шведской активистки Греты Тунберги и филантропа Джорджа Сороса. На указания некоторых комментаторов, в том числе и Юрковскиса, что фото поддельное и Тунберг с Соросом не фотографировалась, организации Еремеева не отреагировала.

Почему дезинформация распространяется?

"Если человек уверен, что в Латвии все плохо, царит несправедливость, политики циничны, а все остальная часть народа страдает, то каждое новое утверждение такого рода воспринимается как еще одно доказательство", - поясняет феномен дезинформации или фейковых новостей ассоциированный профессор Видземской высшей школы и исследователь в области коммуникации Янис Бухолцс. У думающих так людей нет мотивации проверить, соответствует ли вообще такая новость правде, и они этого не делают. Бухолцс также добавил, что не всегда все, кто делится новостью, с ней согласны - для передачи ее дальше могут быть и другие мотивы.

Утверждение "все плохо" помогает новостям становиться более видимыми и таким образом получать еще большую популярность ей помогает так называемый алгоритм Facebook. "Если под какой-то записью развивается дискуссия, есть большая возможность того, что это будет видно большему числу людей, пояснил Re:Check эксперт по социальным сетям Вилхелм Мейстерс. Таким образом и люди, которые такие поляризированные мнения комментируют или даже критикуют как ложные, помогают им достичь более крупной аудитории. Мейстерс также указывает, что не всегда возможно проследить, какие люди помогли какой-нибудь новости распространиться или не делали ли этого поддельные профили. Часто сторонники таких посланий размещают их в группах Facebook, в том числе и закрытых, и в таком случае проследить сеть перепубликаций становится невозможно.