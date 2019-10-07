В Кенгарагсе мужчина ограбил магазин, угрожая косой

Продавщица связалась с руководителем магазина и сообщила о произошедшем Госполиции. Сотрудници батальона спецзаданий Госполиции выяснили признаки злоумышленника и отправились на поиски в оерестностях. Стражи порядка выяснили, в какой дом мужчина зашел после совершения ограбления. Там же он и был задержан. В момент задержания злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.