В Кенгарагсе мужчина ограбил магазин, угрожая косой

В ночь с 30 сентября на 1 октября в небольшой магазин в Кенгарагсе зашел мужчина и, угрожая острым предметом, который визуально напоминал мачете, потребовал продавщицу отдать алкоголь. Женщина отказалась отвечать на требования незнакомца, после чего тот запрыгнул на прилавок, схватил две бутылки со спиртным и покинул магазин.
Продавщица связалась с руководителем магазина и сообщила о произошедшем Госполиции. Сотрудници батальона спецзаданий Госполиции выяснили признаки злоумышленника и отправились на поиски в оерестностях. Стражи порядка выяснили, в какой дом мужчина зашел после совершения ограбления. Там же он и был задержан. В момент задержания злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.
Задержанный мужчина 1982 года рождения уже ранее попадал в поле зрения полиции за имущественные преступления, в том числе за ограбления и незаконный оборот наркотических веществ.
Мужчина признался, что совершил преступление, используя лезвие косы, которое потом выбросил.
В связи со случившимся начат уголовный процесс.