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Влияет ли мастурбация на потенцию?
Алекс Мэй - гендерный психолог и сексолог из Нидерландов, мировой эксперт по отношениям полов, love-коуч - в новом выпуске своей программы "Стыдно спросить" ответил на вопрос о том, может ли мастурбация влиять на потенцию.
В целом, по мнению специалиста, мастурбация на потенцию не влияет. Но "если человек яростно мастурбирует по несколько раз в день - два, три, четыре раза он этим позанимался, - приходит к партнерше и чувствует, что у него нет ни влечения к ней, ни эрекции, ни вообще желания заняться сексом, а хочется лишь поскорее лечь спать, либо посмотреть сериал, либо пойти на кухню поесть и, опять же, подремать потом..." Все должно быть в разумных пределах.
О чем бы мы ни говорили, "даже здоровый образ жизни - если вы доводите его до экстрима - становится, мягко скажем, вредоносным.
Поэтому во всем соблюдайте меру", - посоветовал Алекс Мэй.