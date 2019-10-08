Влияет ли мастурбация на потенцию?

В целом, по мнению специалиста, мастурбация на потенцию не влияет. Но "если человек яростно мастурбирует по несколько раз в день - два, три, четыре раза он этим позанимался, - приходит к партнерше и чувствует, что у него нет ни влечения к ней, ни эрекции, ни вообще желания заняться сексом, а хочется лишь поскорее лечь спать, либо посмотреть сериал, либо пойти на кухню поесть и, опять же, подремать потом..." Все должно быть в разумных пределах.