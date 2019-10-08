Вт, 8.10.2019
Я не признаю вину и считаю свое уголовное дело банальной местью обиженных силовиков. В том тексте я возложила на них самих ответственность за архангельский взрыв. Я написала о том, что репрессивное государство дождалось ответной реакции. Что жестокая правоохранительная политика ожесточает граждан. Светлана Прокопьева, российская журналистка, обвиненная в "оправдании терроризма"

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Влияет ли мастурбация на потенцию?
Стыдно спросить

ФОТО: instagram.com/alex_may_official

Алекс Мэй - гендерный психолог и сексолог из Нидерландов, мировой эксперт по отношениям полов, love-коуч - в новом выпуске своей программы "Стыдно спросить" ответил на вопрос о том, может ли мастурбация влиять на потенцию.

В целом, по мнению специалиста, мастурбация на потенцию не влияет. Но "если человек яростно мастурбирует по несколько раз в день - два, три, четыре раза он этим позанимался, - приходит к партнерше и чувствует, что у него нет ни влечения к ней, ни эрекции, ни вообще желания заняться сексом, а хочется лишь поскорее лечь спать, либо посмотреть сериал, либо пойти на кухню поесть и, опять же, подремать потом..." Все должно быть в разумных пределах.

О чем бы мы ни говорили, "даже здоровый образ жизни - если вы доводите его до экстрима - становится, мягко скажем, вредоносным.

Поэтому во всем соблюдайте меру", - посоветовал Алекс Мэй.

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