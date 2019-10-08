Кариньш призвал энергетические компании прислушаться к словам Греты Тунберг

"Природный газ - это не совсем "зеленая" энергия, но он является источником энергии, приносящим меньшее загрязнение", - заявил политик, добавив, что нужно активнее думать об использовании ветряной и солнечной энергии, а также биомассы.

"Я не говорю, что у газа нет будущего, но нужно принимать во внимание и стимулировать перемены. Многие компании сосредотачивают внимание на сжиженном природном газе, а также на "зеленой" энергии. В свою очередь природный газ будет одним из дополнительных элементов, который поможет в продвижении к цели низкого уровня выбросов. Если бы я занимался газовым бизнесом, я бы искал возможности для диверсификации ресурсов, так как компаниям приходится считаться с политическим давлением по поводу сокращения выбросов ", - сказал премьер-министр.