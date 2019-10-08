Кариньш призвал энергетические компании прислушаться к словам Греты Тунберг

Премьер-министр Кришьянис Кариньш на проходящей в Риге международной конференции Eurogas, посвященной газовому рынку, призвал находящихся в зале представителей энергетических компаний и экспертов отрасли прислушаться к словам экологической активистки из Швеции Греты Тунберг.
Открывая конференцию о будущем газового рынка Балтии, Кариньш говорил о необходимых изменениях на энергетическом рынке, а именно, о цели Европы - перейти к экономике с нулевым уровнем выбросов.
Премьер-министр указал, что наиболее недружественными для климата источниками энергии являются уголь, затем нефть и менее вредный газ.
"Природный газ - это не совсем "зеленая" энергия, но он является источником энергии, приносящим меньшее загрязнение", - заявил политик, добавив, что нужно активнее думать об использовании ветряной и солнечной энергии, а также биомассы.
Он высказал уверенность, что в ближайшие годы энергетическая отрасль не сможет обойтись без газа, однако этот источник энергии станет дополнением к другим, более "зеленым" видам энергии.
"Я не говорю, что у газа нет будущего, но нужно принимать во внимание и стимулировать перемены. Многие компании сосредотачивают внимание на сжиженном природном газе, а также на "зеленой" энергии. В свою очередь природный газ будет одним из дополнительных элементов, который поможет в продвижении к цели низкого уровня выбросов. Если бы я занимался газовым бизнесом, я бы искал возможности для диверсификации ресурсов, так как компаниям приходится считаться с политическим давлением по поводу сокращения выбросов ", - сказал премьер-министр.
Завершая выступление, Кариньш призвал прислушаться к словам молодой шведской активистки Греты Тунберг.
"Одно дело, когда изменений требует человек с таким цветом волос, как у меня, но, когда перемен требуют школьники, их нужно осуществлять, потому что через пару лет нас сменит поколение, требующее перемен сейчас", - подчеркнул премьер.