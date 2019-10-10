Мусор в Риге и концертный зал на Андрейосте: как семья Шкеле незаметно возвращается в ваши будни

​Предприятие, тесно связанное с семьей бывшего премьера Андриса Шкеле, готово подарить государству землю под строительство концертного зала недалеко от Андрейосты. Однако это не благотворительность - семье постройка очень необходима, чтобы наконец начать развивать собственность, в которую вложили как минимум 25 миллионов евро. Первым предложение выбрать Андрейосту вместо дамбы AB высказал тогдашний мэр Риги Ушаков.

Музыкант Айвар Херманис новый концертный зал в Риге ждет уже минимум пятнадцать лет. Видя, как Министерство культуры (Минкульт) беспрестанно продвигает амбициозный - более чем на 100 миллионов евро - план построить его на дамбе на Даугаве, Херманис этим летом не выдержал и вместе с единомышленниками написал открытое письмо. Суть - не тратить декаду на строительство дорогого национального символа, а построить простой, качественный акустический концертный зал уже сейчас.

Через неделю после этого Херманиса разыскал знакомый, специалист по общественным отношениям Юрис Петерсонс. Он хотел встретиться, чтобы показать альтернативное предложение концертного зала недалеко от Андрейосты. Клиент Петерсонса предложил подарить государству землю недалеко от Вантового моста, напротив въезда в Рижский пассажирский терминал. За это клиент хотел бы, чтобы государство и Рижское самоуправление выпрямило улицу Экспорта, как это предусмотрено в планах по развитию Риги.

"У них есть и инвестор, который был бы готов построить с государством концертный зал. Это было бы эффективнее, чем если бы строило государство или самоуправление, где после этого придется брать в штат каждого гардеробщика", - считает Херманис, которому предложение показалось рациональным.

Во время встречи уже публично прозвучало имя щедрого клиента Петерсонса. Это семья Андриса Шкеле с бизнес-партнерами. Петерсонс - часть семьи, так как женат на одной из дочерей Шкеле: Анете Шкеле-Петерсоне. Она вместе с несколькими частными лицами через цепочку фирм является и совладелицей конкретного участка земли. Среди совладельцев есть и вторая дочь Шкеле Мадара Шкеле-Дупате и жена Кристиана Либане-Шкеле.

ФОТО: Земля, которую застройщик Андрейосты предлагает для строительства концертного зала, официально принадлежит фирме Rīgas pasažieru termināls. Застройщик территории - фирма Riga port city, которая также принадлежит жене и дочерям Шкеле. Графика: Райвис Вилунс

Возможность семьи Шкеле заполучить сделку значительно увеличилась этим летом, когда из-за дороговизны коалиция отклонила поддержанный прежним министром культуры Даце Мелбарде (NA) вариант строительства на дамбе AB. Она говорит - дорогой проект продвигала, так как частные земли заняты, у владельцев есть репутационные риски, и для ревитализации дамбы AB были доступны 23 миллиона из фондов ЕС.

"Знаете, что мне кажется очень неправильным - все эти хорошие места попали в такие руки и мы как общество в какой-то мере являемся заложниками. Что нам нужно строительство национально значимого объекта и мы вынуждены столкнуться с тем, что все хорошие места приватизированы", - рассказала Re:Baltica Мелбарде.

Ее последователь в должности Наурис Пунтулис (NA) считал иначе. Под его руководством была реанимированная идея частно-публичного партнерства (ЧПП), ранее признанная финансово невыгодной. Частный инвестор строит здание, но потом несколько десятилетий зарабатывает на построенном объекте. Пунтулис планирует искать новое место, анонсировать новый проект эскизов концертного зала и уже готовит правила конкурса для частных партнеров. По сути - все по-новому. Пунтулис надеется, что "заявок будет много".

Он видит двух потенциальных кандидатов: семья Шкеле и ее бизнес-партнеры, и строительная фирма Merks, которая развивает район Сканстес. И она не без пятен - борцы с коррупцией недавно обыскали офис фирмы в Риге, расследуя дело картеля строительной сферы. Пресс-представитель Merks указал Re:Baltica, что фирма "могла бы рассмотреть возможность участвовать в конкурсе, (..) однако пока что этот сценарий слишком гипотетичен".

У семьи Шкеле преимущества

Лоббирование в пользу концертного зала на Андрейосте началось минимум за полгода до того, как зять Шкеле презентовал идею музыканту Херманису.

Re:Baltica выяснила, что впервые версию с Андрейостой в конце 2018 года Министерству культуры как возможный вариант предложил тогдашний мэр Риги Нил Ушиков ("Согласие"). "Мэр Риги также проинформировал, что дума взяла бы на себя разобраться с вопросом земли, чтобы она стала публичной, и работать над транспортными решениями", - рассказала Re:Baltica Мелбарде.

К сожалению, неизвестно, почему у Ушакова родилась такая мысль, так как сейчас избранный в Европарламент политик на вопросы Re:Baltica не отвечает.

Профессор архитектуры Янис Крастиньш, который публично поддержал строительство концертного зала на Андрейосте, рассказал Re:Baltica, что впервые об этом варианте также узнал в декабре 2018 года. Министерство культуры пригласило представляемое им общество "Латвийская региональная архитектурная академия" на встречу. На ней Андрейосту в качестве возможного варианта упомянул главный архитектор Риги Гвидо Принцис. "Там был и [архитектор Андис] Силис, который принес свои кубики, чтобы видеть, как бы там все выглядело", - вспоминает Крастиньш.

Близость к воде и расположение в историческом центре Риги - важные плюсы предложения семьи Шкеле. Исторический центр как приоритет определило само министерство, а вода - важная часть созданного более десяти лет назад видения концертного зала архитектора Андиса Силиса.

Силис рассказал Re:Baltica, что перенести проект с дамбы AB на Андрейосту - "не большая проблема". Застройщики Андрейосты "уже оплатили мое упражнение посмотреть, что получится. Сделали красивые картинки и выглядит так же хорошо, как на дамбе AB".

ФОТО: Потенциальная территория для строительства концертного зала на Андрейосте. Слева - нынешний вид территории. Справа - визуализация А.Силиса с перенесенной улицей Экспорта и концертным залом. Источник: А.Силис (макет), У.Штейнбергс (фото).

Однако официально Рижская дума все-таки не подала в Минкульт письменное подтверждение готовности привести в порядок вопрос с землей Андрейосты. Тогдашний вице-мэр, ныне мэр Риги Олег Буров (ЧСР) в конце концов письменно ответил министерству, что дума остается при дамбе AB как наилучшем месте.

Однако семья Шкеле сама продолжает активно лоббировать свой проект.

В следующий раз, когда профессор Крастиньш видел презентацию проекта Андрейосты, была апрельская дискуссия у главного архитектора Риги Гвидо Принциса. Проект презентовал зять Шкеле Петерсонс и "оставил очень хорошее и интеллигентное впечатление. Казалось - засиял свет в конце туннеля", - вспоминает Крастиньш, который выступает категорически против строительство концертного зала на дамбе AB из-за ее месторасположения.

После презентации Крастиньш узнал, кто владельцы Андрейосты, но считает: "В этом случае нужно абстрагироваться от личных эмоций, если результат такой, что вся нация получит используемую постройку".

ФОТО: Представитель Rīgas pasažieru termināls Юрис Дрейманис (слева) и специалист по общественным отношениям Юрис Петерсонс презентуют возможное строительство концертного зала на Андрейосте. Дискуссию 2 апреля 2019 года организовал главный архитектор Риги Гвидо Принцис. Фото: LETA

С того времени владельцы земли Андрейосты сделали официальное предложение Минкульту: государство получает землю, если оно вместе с Рижской думой реализует предусмотренное в детальной планировке Риги и обещает до 2030 года построить концертный зал. Семья Шкеле привела в министерство и потенциального строителя концертного зала - французскую строительную фирму Bouygues Bâtiment International. До этого она в Латвии всплывала только в одном проекте - в нереализованной в жирные годы идее построить у Лиепаи огромный аквапарк. Мелбарде рассказала, что вместе с госсекретарем встречалась со строителями и ясно дала понять, что они могут участвовать в конкурсе также, как и любой другой, если государство решится на ЧПП.

Незадолго до переезда в Европарламент Мелбарде коллегам по правительству обрисовала потенциальные варианты концертного зала.

Сравнение альтернатив Дамба AB Дамба AB 23 млн (есть ERAF) Концертный зал 90 млн (нет) Дамба AB до 2023 Проектирование концертного зала 2023-2025 Привлечение финансирования, закупки Строительные работы с 2025 Финансирование концертного зала (ЧПП или ERAF) Дом конгрессов Отчуждение собственности ~9 млн (нет финансирования) Новый конкурс эскизов 2020-2022 Проектирование 2023-2025 Затраты на концертный зал НЕИЗВЕСТНЫ (предварительно - 90 млн) Привлечение финансирования, закупки 2025-2027 Начало строительных работ не раньше 2027 Нет поддержки Рижской думы для перестройки Андрейоста Предварительные работы ~ 5 лет, нет финансирования ~10-25 млн на предварительные работы Затраты на концертный зал НЕИЗВЕСТНЫ (предварительно - 90 млн) Конкурс эскизов - 2020-2022 Освобождение территории, проектирование 2023-2026 Привлечение финансирования, закупки 2026-2028 Начало строительства не ранее 2028, решение - ЧПП или заем

Таблица из презентации бывшего министра культуры Даце Мелбарде о возможностях строительства Национального акустического концертного зала министрам 28 июня 2018 года. Источник: Минкульт

Дамба AB на фоне остальных выглядит наиболее готовым вариантом, так как доступны 23 миллиона евро на укрепление дамбы, город готов дать землю, но у правительства нет лишних 90 миллионов. На перестройку Дома конгрессов не соглашается Рижская дума. В свою очередь, чтобы построить коммуникации и выполнить другие требования на частично принадлежащем семье Шкеле и еще ряду частных лиц участке земли на Андрейосте, затраты на инфраструктуру были такими же, как на укрепление дамбы AB, только в этот раз без денег ЕС. Ничего более дешевого там не вышло бы.

Реакция премьера Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") на предложение Андрейосты была: если дарят, то дарят, а не выставляют требования, которые нужно выполнить, - подтвердили два присутствовавших на заседании источника (Кариньш с помощью пресс-представителя отказался комментировать Re:Baltica содержание встречи, так как она не была публичной).

У хозяев земли это уже не первая попытка втянуть государство в развитие своей перспективной, однако окончательно заброшенной недвижимости - подобный рассказ в жирные годы был о музее современного искусства на Андрейсале. Когда кризис его перечеркнул, застройщики взыскали с государства более полумиллиона евро за то, что их мечты разбились.

Как получили землю

Публичный променад на краю реки с видом на яхты и круизные корабли. Там же рядом - две четырех и шестиэтажные гостиницы, которые соединяет озелененный многоэтажный офисный центр. Такую картину этой весной агентству LETA нарисовал представитель фирмы Rīgas jahtu centrs Andrejosta. Крупнейший владелец предприятия - семья Шкеле. Строительство могло бы начаться через два года.

Эта территория находится рядом с участком земли, который связанное с семьей Шкеле предприятие предложило для строительства концертного зала. Если государство и Рижское самоуправление построят обещанную инфраструктуру, в прибыли окажется и бизнес недвижимости семьи рядом с концертным залом. Выгодно отдать государству землю, которую сами в свое время выкупили у Риги за пару миллионов, если в ответ получаешь благоустроенную округу с удобным доступом к Даугаве, выпрямленной улицей, пешеходными переходами - и в случае самого оптимистического сценария даже с трамваем.

Это обойдется в миллионы, которые вложат налогоплательщики, а семья Шкеле после долгого ожидания наконец сможет начать развивать на Андрейсале бизнес недвижимости. Его стоимость в ближайшем будущем составит 500 миллионов евро, так в переговорах олигархов в Rīdzene десять лет назад хвалился Айнар Шлесерс. Сейчас он официально является бизнес-партнером семьи Шкеле, они вместе хозяйничают на Андрейсале. Если запланированные гостиницы и офисное здание действительно построят, это будет первый реальный проект, наконец реализованный в этой округе.

ФОТО: Подпись: Семьи Шкеле и Айнара Шлесерса вместе с рядом меньших предпринимателей выкупили/частично приватизировали территорию вокруг Андрейосты и практически всю Андрейсалу (около 40 га). Экспортоста - 52 га - по-прежнему арендуется. Всего за выкуп этой территории арендаторы заплатили минимум 25 миллионов евро, свидетельствует собранная Re:Baltica информация. Графика: Райвис Вилунс

Чтобы получить землю, оба начали действовать еще в начале 2000-х годов. В тот момент портом руководил приближенный к политической элите Леонид Логинов, с которым мог договориться каждый, у кого были правильные знакомства и политическое влияние. У Шлесерса и Шкеле было и то, и другое.

Так как порт свои земли продавать не имел права, их без конкурса арендовали различные "бумажные" компании или пустышки, истинных владельцев которых можно лишь гадать. Официально хватает того, что у фирмы есть счет в банке и бизнес-план на одном листе А4.

По сути, была создана схема, как резервировать землю для дальнейшей приватизации. Землю до 31 августа 2006 года нужно было исключить из территории порта, чтобы можно было приватизировать "дешево" - за приватизационные сертификаты, а не деньги. За несколько дней до дедлайна член Шлесерса по партии, министр сообщения Кришьянис Петерс выдвинул в правительство решение об изменении территории Рижского свободного порта. Правительством руководил член партии Шкеле Айгар Калвитис, но пресса подняла такой скандал, что пришлось принимать решение - землю надо покупать по рыночной цене. Однако никто - за исключением авторов поправок - не заметил оставленную щель в законе, которая частично все-таки позволила арендаторам Андрейсалы купить землю за сертификаты.

ФОТО: Автор исследования в 2006 году в Diena писала о попытках правительства в спешке изменить территории границ Рижского свободного порта, что позволило бы арендаторам земли приватизировать ее за сертификаты. Несмотря на то, что тогда правительство сказало, что это не будет возможным, позднее оказалось, что в законе оставлена щель и землю частично можно было приватизировать за сертификаты. Фото: Re:Baltica

Это они и сделали. Подсчеты Re:Baltica свидетельствуют, что на выкуп территории у государства и Рижского самоуправления семья Шкеле с бизнес-партнерами потратила минимум 25 миллионов евро. В основном, земля выкуплена на Андрейосте и Андрейсале. По-прежнему арендуются территории Экспортосты.

Земля, которую предложили для концертного зала, принадлежит фирме Rīgas pasažieru termināls. Как и в ранее упомянутой схеме, и эту землю в начале 2000-х годов компания арендовала у Рижского свободного порта, но после изменения границ порта чуть более чем семь гектаров выкупили за почти 10 миллионов евро.

По оценке фирмы недвижимости Latio, рассматриваемая земля на тот момент стоила 200-300 евро за кв.м. Если бы тогда землю продали на открытом аукционе за 200 евро/кв.м., Рижское самоуправление заработало бы минимум по меньшей мере на пять миллионов евро больше, свидетельствует подсчет Re:Baltica.

Консультант, который нигде не подписывается

Сильным было удивление тогдашнего руководителя Statoil Latvija Байбы Рубесы, когда в середине 2000 года ее разыскал на тот момент экс-премьер Шкеле. Он, выступая как консультант фирмы Rīgas pasažieru termināls, хотел выяснить, будет ли Statoil готов перенести заправку с улицы Экспорта в другое место, если начнется обширная перестройка Андрейсалы. Statoil снимал место у Рижского свободного порта, и Шкеле предложил сменить его на другое. Самому ему официально на территории порта ничего не принадлежало.

"Он позиционировал себя как консультант и представитель владельцев предприятия, но нам всем было понятно, что он говорит о своем проекте", - вспоминает Рубеса.

Шкеле руководил встречами, приводил в порядок документы, "но сам он никогда ничего не подписывал".

Ко времени сделки Шкеле уже покинул политику, однако основанная им Народная партия была в правительстве. Начались "жирные годы", Калвитис газовал в пол и правительство гнало вперед постройку трех больших культурных объектов - Национальной библиотеки, концертного зала на дамбе AB и музей современного искусства на Андрейсале.

Как сосхемили Андрейсалу

Сначала было Jaunrīgas attīstības uzņēmums (JAU), задачей которого было развивать и застроить территорию в 40 гектаров на Андрейсале.

Его основал Рижский свободный порт вместе с норвежцем Турмудом Стене Юхансеном, которого в Ригу привез Шлесерс. В 2005 году контроль над портом на предприятии потеряли, так как управляющий забыл предупредить правление, что нужно вкладывать в увеличение основного капитала. В опубликованных позднее "переговорах олигархов" все стало на свои места. Шлесерс в одном из разговоров говорит, что договорились с портом о землях Андрейсалы и начали выкупать действующие там частные компании.

"Мы реально выкупаем дофига частных компаний. Нужно было покупать еще, еще и еще, и в конечном результате скуплены компании, занимающиеся и транспортным бизнесом. (..) Так как я сидел в секторе сообщения, ну, было бы очень странно, если бы я не понимал, какие там перспективы", - Шлесерс в 2010 году рассказал, как олигархи тайно купили выращенного гигантом логистики Рижский торговый порт, несущий многомиллионную прибыль (читай статью "Что сейчас принадлежит Шлесерсу и Шкеле?").

Следующий шаг - Андрейсала была заявлена как лучшее место для музея современного искусства. Строительство такого объекта означало как увеличение ценности территории, так и вложения государства и самоуправления в постройку инфраструктуры. Департамент развития Рижской думы, руководителя которого позднее осудили за коррупцию, организовал якобы международное обсуждение, но в результате в качестве лучшего места для строительства музея указал Андрейсалу, которую архитекторы даже не упоминали. "Было очень неприятно, что нас использовали как кроликов для PR", - возмущенно сказал тогда прессе один из них.

В политическом конце все было в порядке. Музей лоббировала министр культуры, соратница Шкеле Хелена Демакова. Под ее руководством основали агентство Jaunie Trīs brāļi, ответственное за создание всех трех построек. Проект музея и план развития Андрейсалы разработал всемирно известный архитектор Рем Колхас. Было выпито шампанское и подписаны соглашения, что JAU построит музей вместе с государством.

ФОТО: В июле 2006 года министр культуры Хелена Демакова в помещениях создающегося Музея современного искусства организовала пресс-конференцию об отношении общества к строительству Латвийской национальной библиотеки, концертного зала и Музея современного искусства. Источник: LETA

Однако затем произошло нечто такое, на что кукловоды местных политиков повлиять не могли. Наступил глобальный финансовый кризис. У музея больше не было ни денег, ни политической поддержки.

Однако Шкеле патологически не терпит проигрышей.

В 2016 году JAU взыскал с государства более 650 000 евро в качестве компенсации за расходы, возникшие во время разработки эскиза проекта. Это было возможно, так как заключенные между государством и JAU соглашения предусматривали, что в случае непостройки музея все потери покрывает только один из участником строительства - государство.

"Не знаю, кто написал [соглашение]. Такую информацию не найти", - пояснил Re:Baltica нанятый Министерством культуры адвокат Лаурис Лея. "Если бы я был адвокатом, скорее всего, я бы призвал клиента не подписывать соглашение №4 в такой формулировке".

ФОТО: В июле 2006 года министр культуры Хелена Демакова и директор агентства Jaunie Trīs brāļi Зигурд Магоне презентовал следующие помещения для Музея современного искусства. Магоне подписал невыгодное для государства соглашение, в результате чего Министерство культуры заплатило 650 000 евро компенсации застройщику. Почему он подписал соглашения, узнать невозможно, так как Магоне умер. Фото: LETA

Во время судебного разбирательства вышли на свет и истинные владельцы Jaunrīgas attīstības uzņēmums, которые в момент заключения договора еще не были очевидны. В данный момент предприятие принадлежит семьям Шкеле и Шлесерса и предпринимателю Ивару Сормулису, которого в прессе называют свидетелем на свадьбе вентспилсского олигарха Айвара Лембергса и брат которого вместе с Лембергсом сидит на скамье подсудимых по делу о коррупции.

В прошлом году члены семьи Шкеле легализовали и свои права на собственность в Рижском пассажирском терминале, в пользу которого более десяти лет назад экс-премьер работал в качестве консультанта.

Будут ли теперь строить концертный зал?

Ни Шкеле, ни его зять Петерсонс с Re:Baltica встречаться не захотели и ответы дали письменно.

"Госпожа журналистка, возможно, стала так называемой жертвой фейковых новостей. Ни мне, ни другому человеку из моей семьи как индивидуумам не принадлежат земли ни на Андрейосте, ни в ее округе. Таким образом, никаких предложений моя семья не делала", - написал Шкеле по электронной почте.

Это классическая игра слов, чтобы уклониться от ответа. Дочерям и жене Шкеле земля принадлежит не напрямую, а через несколько фирм.

И предложение министерству послал застройщик территории Riga port city, который косвенно принадлежит семье Шкеле, супруге его финансиста Харийса Кронгорнса и бизнес-партнеру Эдгару Шкендерису.

ФОТО: 08.07.2019. Бывший политик Андрис Шкеле прибыл на прием в честь инаугурации новоизбранного президента Эгила Левитса в Латвийской Национальной библиотеки. ФОТО: LETA

В развернутом ответе Шкеле жалуется, что "до сих пор для Рижской думы реализация разработанной ей самой детальной планировки (хоть она и находится в силе уже десять лет) в части публичной инфраструктуры не была приоритетом. К сожалению". Однако он возлагает надежды на "интерес нового мэра в развитии города не только на лугах Сканстес, но и в направлении Андрейсалы".

В заключении Шкеле указывает, что "давно не встречал ни господина Ушакова, ни господина Америкса".

Министерство культуры, которое до конца года подаст в правительство концептуальное предложение, как действовать дальше, сейчас говорит только о ЧПП.

На вопрос Re:Baltica, будет ли на конкурсе оцениваться репутация застройщика, министр Пунтулис ответил, что у этого будет значение - но сразу и отговорился, что все решат юристы. "Понимаю тревогу общества о сделках с людьми, которым принадлежат эти конкретные площади, но в то же самое время исключать из конкурса только из-за этого, я оснований не вижу. Это вопрос юристов".

Времени для лоббирования у всех фигурантов еще море - министерство надеется сделать свой выбор до конца 2020 года или начала 2021 года.