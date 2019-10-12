В восьмидесятых годах прошлого столетия в Латвии часто можно было услышать истории об убийствах молодых женщин - тела находили одно за другим на разных железнодорожных вокзалах. Общество жило в страхе, а милиция долго не могла поймать убийцу.

О нераскрытых делах в то время не принято было писать в газетах, но слухи распространялись быстро, и, возможно, из-за тотального молчания, паника в обществе только усиливалась. Женщины боялись даже выйти на улицу в темноте.

Латвия пережила целую серию жестоких убийств.

В статье использованы фрагменты из фильма "Маньяк", созданного режиссером Илзе Шноре и показанном на канале LNT в 2011 году. Фильм основан на историческом романе Андриса Грутупса "Маньяк".

Труп в гостиной и таинственный попутчик

7 мая 1981 года некий мужчина, не подозревая ничего плохого, вернулся домой с вечеринки. Накануне вечером его жена выехала домой в Кекаву на первом автобусе, однако, дома его ждала не жена, а милиция и плачущая теща. Труп женщины лежал в гостиной на диване.

Ее тело было обнажено, ноги широко расставлены, а на лице странная гримаса боли. На ее шее можно было увидеть темно-красную полосу.

Супруги жили не совсем дружно - много спорили. На вечеринке возникла ссора и жена решила вернуться домой раньше. Как позже выяснили следователи, водитель автобуса хорошо запомнил эту женщину.

Он рассказал, что в Балдоне в автобус села сильно пьяная дама, а вместе с ней мужчина - аккуратно одетый, статный, хорошо сложенный и красивый. Они миловались и вместе вышли в Кекаве. Водитель хорошо запомнил женщину и смог точно описать ее следователям - темные, вьющиеся волосы, массивный нос, круглое лицо.

Следователи уже собрались начать поиск таинственного спутника женщины, но мать убитой заявила, что убийца - ее зять.

"Над кекавским делом работали прокурор, следователь и заместитель прокурора. Следователь пытался доказать, что виноватым является муж, ведь так думала мать покойной. По его мнению, это была наиболее вероятная версия".

Заместитель прокурора расследовал версию, что убитая ехала с незнакомцем, но без энтузиазма. В то время никто не думал, что это важно", - рассказывает Андрис Грутупс.

Мать покойной говорила, что ее дочь все время ходила в синяках. Что муж уже и раньше хотел отправить ее на тот свет, добавив однажды в чай капустный яд. Следователи начали допрашивать родственников и соседей убитой, которые рассказывали подобные вещи. Портрет убийцы был полным - пьяница, извращенец и обидчик, угрожавший развестись и даже убить.

Против него были собраны доказательства, но этого было недостаточно. Некоторые из коллег жертвы сообщили, что сама женщина много пила, гуляла, имела любовников и про побои в семье всегда лгала. Из-за отсутствия доказательств расследование зашло в тупик.

Через несколько недель нападение пережила еще одна жертва.

Нераскрытое преступление - плохая статистика

29 мая 1981 года у водителя Миервилдиса был обычный рабочий день. Недалеко от Каплавы он заметил на обочине женщину, едва способную устоять на ногах. Глаза у нее были опухшие, а тело покрыто синяками, лицо грязное, окровавленное, а вся одежда разорвана.

Водитель отвез женщину в больницу, где врачи удивились, как она вообще осталась жива. Милиция пыталась выяснить поведение и моральное состояние пострадавшей. Оказалось, что женщина любила выпить, а потом спать, где придется. В роковой день она тоже пила алкоголь.

К женщине подошел криминальный следователь и крикнул:

"Сами напиваетесь и б***уете, а потом удивляетесь, что зубные протезы выбиты"!

Затем он сел и написал показания от имени жертвы: "После всего выпитого у меня закружилась голова. Я решила пойти домой. Как я получила травму, я не знаю. Утром я обнаружила, что пропали незначительные вещи. Никаких претензий у меня нет, любое расследование прошу остановить. От медицинской экспертизы отказываюсь". Затем женщину заставили подписать это свидетельство и подтвердить, что все написанное является правдой.

"В то время главным был показатель раскрываемости преступлений. Если при регистрации преступления следователю казалось, что он ничего не сможет сделать, то лучше ничего и не делать. Тогда дело не шло в общую негативную статистику. Я очень хорошо помню эти закрытые заседания прокуратуры - одной из главных тем был уровень раскрытия преступлений", - рассказывает автор книги Андрис Грутупс.

Подобному отношению со стороны милиции подверглась еще одна женщина. 27 ноября 1980 года 24-летней гражданке чудом удалось избежать смерти. В то время она работала в Риге поваром в кафе "Кристина" и ездила домой в Юмправу на последнем поезде.

"Я думаю, что он начал следить за мной еще в Риге", - рассказывала она. "Я вышла в Юмправе, и мне нужно было пройти по рельсам еще около двух километров. Спустя некоторое время я увидела, что кто-то за мной идет. Сначала подумала, может быть, сосед, но мы обычно разговариваем с соседями.

Как только я обернулась посмотреть, кто же там идет - получила удар по голове.

Я сопротивлялась. Громко кричала. Не помню. Выбила у него нож из рук, но он успел немного поранить мне горло".

От полученных ударов жертва потеряла сознание, но ей повезло - в стоявшем недалеко от рельсов доме загорелся свет. Испугавшись, нападавший оставил женщину на рельсах, убежденный, что поезд завершит начатое им преступление.

"Я лежала между рельсами. Если бы меня переехал поезд, от меня ничего не осталось бы. Я очнулась и начала сползать с рельс. Собрала свои вещи, и медленно поползла в сторону дома", - вспоминает женщина.

Оказавшись дома женщина и ее мать позвонили в милицию. Сотрудники доставили ее в больницу, а затем в отделение, чтобы та написала заявление, однако описать нападавшего жертва не смогла.

"Я его не видела. На нем был шарф и разглядеть можно было только глаза. Когда я написала заявление, мне сказали - можешь идти. Ночью. Хорошо, что моя сестра жила рядом".

Когда пострадавшая ушла, милиционер взял ее заявление, порвал и бросил в корзину для мусора.

Пока она каждый вечер просила кого-то из близких встречать ее у железнодорожного вокзала и надеялась, что милиция найдет преступника, загадочные нападения на женщин продолжались.

Кто убил женщину? Все!

27 августа 1981 года два грибника нашли еще одну жертву возле станции в Айзкраукле. На место происшествия выехала целая команда прокуроров, полиции, следователей и экспертов. Труп девушки лежал на спине, веки были закрыты, голубовато-розовая полоса на шее и многочисленные раны на спине.

В тот же вечер выяснилось, что убитая - фармацевт из аптеки в Кокнесе.

На следующий день расследование продолжилось - проверили все деревья и кусты, собрали с земли все упавшие монеты. Как выяснили эксперты, у злоумышленника в руках был камень. После удара женщина потеряла сознание, а через несколько часов наступила смерть. За это время был совершен половой акт.

Однако преступник не был слишком осторожен - на вокзале его заметила какая-то женщина. Она рассказала, что вместе с девушкой в ярко-оранжевой куртке на станции Айзкраукле вышли несколько молодых людей. Она подумала, что они местные, потому что ей казалось, что где-то уже их видели. В тот же день ей показали фотографии нескольких парней, одного из которых она узнала.

Молодого человека по имени Айвар арестовали, и, чтобы удобно было работать, его оформили на "сутки" - первоначально судили за предполагаемые мелкие правонарушения, пока не докажут его вину в этом деле.

Трюк с мелким наказанием сработал и через несколько дней Айвар признался, что в роковую ночь был на станции Айзкраукле.

Главным виновником он назвал своего друга и собутыльника Зигурда.

20 октября 1981 года прокурору района на стол положили заявление арестованного Зигурда - парень признался в убийстве и изнасиловании: "Когда поезд прибыл, девушка вышла. Она мне понравилась, и я подумал, как бы с ней познакомиться. Предложил ее проводить. По дороге узнал, что она работает в аптеке. Чтобы скоротать время, мы выпили бутылку водки - просто шли и пили. Через пару километров фильм оборвался. Я не знал, что сделал. В какой-то момент Айвар начал меня будить и спрашивать - что делать? Девушка обратится в милицию! Я поднялся и начал бить. Ударил пару раз ногой. Вот и все. Я сел в первый поезд и уехал".

Затем последовали долгие допросы - Дрейманис рассказал, как через окно поезда были выброшены все вещи жертвы, включая сумочку. Позже показания стали более конкретными. Зигурд рассказал, как девочку изнасиловали, как труп перебрасывали через кусты. В преступлении участвовал и некий Валдис - он душил покойную и бил ее камнем.

Пока следователи занимались этим делом, нападения и убийства продолжались. 17 сентября того же года другая женщина обратилась с заявлением в отделение Балдоне. Двое мужчин, с которыми она распивала алкоголь, отравили ее, из-за чего она два дня находилась без сознания. Обидчики также душили женщину и, когда та оказывала сопротивление, приставили ей к шее нож и ограбили ее. Инспектор, к которому Ливия обратилась за помощью, держался спокойно, но когда женщина вышла из кабинета, разорвал заявление и выбросил.

Инспектор Студнев в свое время был связан с расследованием первого дела - убийство в Кекаве произошло совсем недавно. Тогда он разработал оперативный план, однако связи с конкретным делом он не видел.

"Возможно, все это результат советской рутины. Получилось так, что не было ни одного умного и дальновидного человека, который мог бы собрать все это вместе", - говорит Андрис Грутупс.