​The New York Times, ссылаясь на источники в западных органах безопасности, опубликовала статью об элитном подразделение ГРУ - 29155 в России, которое, по версии издания, причастно к попытке госпереворота в Черногории, отравлениям болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева и экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, а также "кампании по дестабилизации" в Молдавии.

В частности, ​The New York Times сообщило, что ранее все эти события рассматривались как не связанные между собой, однако теперь сделан вывод о том, что

речь идет о "скоординированной кампании по дестабилизации Европы, которую ведет элитное подразделение".

По сведениям издания, подразделение ГРУ - 29155 работает уже по меньшей мере десять лет, его задача - перевороты, саботаж и убийства. Его сотрудники - ветераны войн в Афганистане, Чечне и в Украине. Отмечается, что операции ГРУ - 29155 настолько секретны, что другим сотрудникам ГРУ неизвестно о существовании этого подразделения.

Сотрудники подразделения 29155 часто путешествуют по странам Европы. В руки журналистов попало фото, на котором руководитель подразделения, генерал Андрей Аверьянов на свадьбе своей дочери позирует с Анатолием Чепигой - одним из двух подозреваемых Великобританией в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Впервые западные спецслужбы обратили внимание на подразделение 29155 после провалившейся попытки госпереворота в Черногории в 2016 году, но оценивать масштаб деятельности начали только в марте 2018 года - как раз после отравления Скрипалей.

О деле Скрипаля в СМИ писали много, однако, как утверждает издание, эта операция была намного сложнее, чем это прозвучало. За год до отравления Скрипаля три агента подразделения 29155 отправились в Великобританию - вероятно, для испытания операции. Одним из них был Александр Мишкин, которой позднее принял участие и в реальной операции, а также мужчины под псевдонимами Сергей Павлов и Сергей Федотов.

Позднее западные спецслужбы выяснили, что "Федотов" и "Павлов" были участниками команды, которая совершила попытку отравить болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева в 2015 году. Они пытались это сделать дважды - сначала в столице Болгарии Софии, после этого в доме Гебрева у Черного моря.

В официальных документах России есть отсылки к связи подразделения 29155 со стратегией гибридной войны России. В 2012 году Министерство обороны России издало директиву о присуждении премии трем подразделениям "за особые заслуги на военной службе". Одно из них - 29155, другие - вмешавшееся в выборы США в 2016 году подразделение 74455 и подразделение 99450, которому приписывают оккупацию Крыма в 2014 году.

Офицер ГРУ в отставке, знакомый с работой подразделения 29155, подтвердил, что специализация его сотрудников - "диверсионные" миссии, которые совершаются в группах или по одному, включая "взрывы и убийства - все, что угодно".

По данным ​The New York Times, руководитель подразделения 29155 - генерал Андрей Аверьянов. Он участвовал в чеченской войне и в 2015 году получил медаль Героя России.

Издание подчеркивает, что хотя речь идет об элитном подразделении, оно, похоже, работает в условиях "ограниченного бюджета". Аверьянов живет в запущенном здании советских времен в нескольких кварталах от штаб-квартиры подразделения и ездит на "Ладе" 1996 года выпуска.

Должностные лица Европы удивлены кажущейся непрофессиональностью проеденных операций. Выжил Скрипаль, а также Гербрев, переворот в Черногории провалился и привлек большое внимание общественности, а спустя год Черногория была принята в НАТО.

С другой стороны, допускается, что, возможно, успешная операция могла остаться незамеченной. Некоторые также допускают, что эти провалы могли быть сознательными:

"Они хотят, чтобы о них слышали. Это часть игры", - заявил бывший глава разведки Эстонии Эерик-Ниилес Кросс.

Реакция Кремля

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал публикацию The New York Times "криминальным чтивом":

"Подобные публикации - это, скажем так, из разряда криминального чтива, pulp fiction по-английски. Разумеется, и президент Путин об этом неоднократно говорил, что Москва заинтересована в выстраивании добрых отношений с Европой в целом и с европейскими странами на двусторонней основе", - цитирует Пескова РИА "Новости".

Прозвучавшая критика

Публикацию издания резко раскритиковал журналист - расследователь Сергей Канев, работавший ранее в "Новой Газете":