В немецком Галле открыли стрельбу у синагоги, есть погибшие

Инцидент произошел рядом с еврейским кладбищем и синагогой. Отметим, 9 октября евреи всего мира отмечают важнейший праздник иудаизма Йом-Кипур.

По данным газеты Bild, один из преступников стрелял из автомата, а также бросил ручную гранату в сторону еврейского кладбища.

Затем нападавшие открыли стрельбу в закусочной, где продают кебабы.

Очевидец рассказал немецкому телеканалу n-tv, что преступник в зеленой куртке и шлеме бросил в заведение предмет, похожий на гранату, после чего начал стрелять из винтовки.

Через некоторое была открыта стрельба в Ландсберге, расположенном в 15 километрах к востоку от Галле. В социальной сети Twitter опубликовали видео, где вооруженный человек выходит из автомобиля и стреляет на дороге в Галле.

Полиция сообщила о двух жертвах, указав, что речь идет о первой имеющейся информации. По данным Bild, возле синагоги преступник убил одну женщину и ранил еще несколько человек. Телеканал n-tv сообщил, что в закусочной погиб один из посетителей.

Еще два человека находятся в университетской клинике с огнестрельными ранениями.

Позднее стало известно, что подозреваемый в нападении на синагогу в городе Галле, по всей видимости, опубликовал ранее в интернете своего рода "манифест". Об этом сообщил в четверг телеканал N-TV со ссылкой на аналитическую фирму SITE Intelligence Group, которая специализируется на наблюдении за экстремистскими веб-сайтами, пишет ТАСС.

Документ в формате PDF содержит фотографии использованных при нападении оружия и боеприпасов. В тексте также содержатся расистские высказывания, сообщает телеканал.