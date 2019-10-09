В немецком Галле открыли стрельбу у синагоги, есть погибшие

В среду, 9 октября, в немецком городе Галле на востоке Германии произошла стрельба. Погибли по меньшей мере двое, пишет Deutsche Welle.
Инцидент произошел рядом с еврейским кладбищем и синагогой. Отметим, 9 октября евреи всего мира отмечают важнейший праздник иудаизма Йом-Кипур.
По данным газеты Bild, один из преступников стрелял из автомата, а также бросил ручную гранату в сторону еврейского кладбища.
Затем нападавшие открыли стрельбу в закусочной, где продают кебабы.
Очевидец рассказал немецкому телеканалу n-tv, что преступник в зеленой куртке и шлеме бросил в заведение предмет, похожий на гранату, после чего начал стрелять из винтовки.
Через некоторое была открыта стрельба в Ландсберге, расположенном в 15 километрах к востоку от Галле. В социальной сети Twitter опубликовали видео, где вооруженный человек выходит из автомобиля и стреляет на дороге в Галле.
Irre! #Halle via @MDR_aktuell pic.twitter.com/0SLLBaGF5O— Michael Ziesmann (@M_Ziesmann) 9 октября 2019 г.
Полиция сообщила о двух жертвах, указав, что речь идет о первой имеющейся информации. По данным Bild, возле синагоги преступник убил одну женщину и ранил еще несколько человек. Телеканал n-tv сообщил, что в закусочной погиб один из посетителей.
Еще два человека находятся в университетской клинике с огнестрельными ранениями.
Позднее стало известно, что подозреваемый в нападении на синагогу в городе Галле, по всей видимости, опубликовал ранее в интернете своего рода "манифест". Об этом сообщил в четверг телеканал N-TV со ссылкой на аналитическую фирму SITE Intelligence Group, которая специализируется на наблюдении за экстремистскими веб-сайтами, пишет ТАСС.
Документ в формате PDF содержит фотографии использованных при нападении оружия и боеприпасов. В тексте также содержатся расистские высказывания, сообщает телеканал.
Как сообщает N-TV, документ, предположительно, создан 1 октября.