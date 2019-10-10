Солвита Аболтиня стала послом в еще одном государстве

В разговоре с президентом Албании она выразила соболезнование в связи с произошедшими 21 сентября землетрясением и наводнениями и проинформировала о желании правительства Латвии оказать Албании помощь.

Стороны высоко оценили латвийско-албанский политический диалог и выразили желание продолжать сотрудничество в различных сферах, в том числе в экономике, туризме и образовании. Мета выразил интерес к созданию прямого авиарейса между Ригой и Тираной.