Солвита Аболтиня стала послом в еще одном государстве

Посол Латвии в Италии Солвита Аболтиня в дальнейшем будет выполнять и обязанности посла в Албании, сообщает агентство LETA.
В понедельник, 7 октября, Аболтиня в Тиране подала аккредитационное письмо президента Албании Илиру Мете.
В разговоре с президентом Албании она выразила соболезнование в связи с произошедшими 21 сентября землетрясением и наводнениями и проинформировала о желании правительства Латвии оказать Албании помощь.
Стороны высоко оценили латвийско-албанский политический диалог и выразили желание продолжать сотрудничество в различных сферах, в том числе в экономике, туризме и образовании. Мета выразил интерес к созданию прямого авиарейса между Ригой и Тираной.
Таким образом, Солвита Аболтиня выполняет обязанности посла в Италии, на Мальте, в Сан-Марино и Албании.