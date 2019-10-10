Сирийские курды заявили, что Турция разбомбила тюрьму с боевиками ИГИЛ

Бомбардировке подверглась тюрьма в Эль-Камышлы на северо-западе Сирии, сообщили в администрации курдского автономного региона.

"В тюрьме размещались несколько самых опасных преступников из более 60 стран, которые совершали преступления, будучи членами "Исламского государства", - указали в администрации.

Курдские власти многократно предупреждали об угрозах, которые агрессия Турции создает для руководимой США кампании против джихадистов.

Однако курды не сообщают, сбежал ли кто-то из заключенных, и базируемая в Великобритании организация сирийских активистов Syrian Observatory for Human Rights сообщила, что турецкая артиллерия обстреляла округу тюрьмы, но не само место заключения.

Напомним, Турция в среду начала вторжение на контролируемые курдами территории на северо-востоке Турции. Сначала была проведена интенсивная бомбардировка, после чего началось сухопутное наступление, ставшее возможным после того, как округу покинули дислоцированные там силы США.