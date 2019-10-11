Выстрелы в Галле и "банализация антисемитизма"

О том, какие выводы необходимо сделать Германии после кровопролития в Йом-Кипур (Судный День) у входа в синагогу восточнонемецкого города Галле, на портале DW размышляет главный его редактор, Инес Поль. Фундаментальный вывод автора - антисемитизм нельзя банализировать. Спорить тут вроде бы не с чем. Но в то же время одно из утверждений редакторского текста парадоксально попадает в самую сердцевину нарратива, провоцирующего банализацию Холокоста.
Сей давний, очень огульный, но слово в слово повторенный редактором крупнейшего немецкого портала тезис: "немцами были убиты более шести миллионов евреев" к тому же обладает двойной токсичностью. Действуя на ультраправые политические группы и на доморощенных фашизоидов внутри ФРГ как красная тряпка на быка, он одновременно выступает индульгенцией для общественного мнения в тех странах, где хватает желающих "замести под ковер" факты массового сотрудничества собственных граждан с нацистскими оккупантами. А также "домашние инициативы" в том же духе в странах, оккупации избежавших.
Краше индульгенции и вправду не сыскать. Только гляньте, совестливые немцы по доброй воле взвалили всю вину на себя! Хотя им, 80 лет назад развязавшим войну, должно быть виднее, разве не так? Есть ли нам резон с ними спорить?
И происходит это в конце 2010-х годов. Когда можно смело утверждать: хроника Холокоста хорошо изучена. Солидно документирована. Заметных "белых пятен" в ней почти не осталось. И не секрет, что извлеченные историками из восточноевропейских архивов после падения Железного занавеса материалы серьезно корректируют представление о Катастрофе как об исключительно немецких рук деле.
Как раз руки были очень разными.
Да, "окончательное решение" - нацистская идея. Но к тому моменту, как заработал отлаженный конвейер уничтожения - то есть к началу 1942 года - никак не менее четверти тех шести миллионов уже не было в живых. И из них как минимум полмиллиона убили вовсе не немцы.
Но поскольку все это никак не умаляет немецкой вины, Германия до сих пор продолжает последовательно и педантично вносить платежи - во всех смыслах слова - по счету совести, который выставила сама себе уже после всех официальных "нюрнбергских" репараций пострадавшим от нацизма.
И делает это даже в тех случаях, когда lll Рейх лишь участвовал в злодеяниях своих союзников, но никак ими не руководил.
Имеем вполне свежий пример. В этом году правительство Германии приняло очередное добровольное репарационное обязательство - на сей раз выплаты компенсаций остающимся в живых людям, ставшим жертвами Холокоста на территории Румынии. Ясно, что немецкая инициатива была должно оценена и государством Израиль, и Мировым Еврейским Конгрессом (WJC). Известно ведь, что в истреблении почти 280 000 румынских граждан еврейского происхождения вермахт был лишь спорадическим соучастником. Главным же виновником их гибели был зоологический антисемитизм румынского фашистского режима. Охотно поддержанный и массами, и значительной частью культурной элиты, и иерархами православной церкви.
Расовое законодательство в стране приняли в начале 1938 года, когда в гитлеровскую коалицию она еще не входила. И применяли намного жестче, чем, скажем, в фашистской Италии. В военные же годы, время от времени оказываясь в зонах, находившихся под румынской администрацией, немцы помогали армии и жандармерии союзников в "зачистке территорий". Ясно, что игнорировать этот факт в Бундестаге и не могли, и не хотели.
Но у благородного политического шага тут же обнаружилась и другая сторона, довольно скользкая. Умолкнувшие, было, в последние годы голоса о том, что "весь тот кошмар с нашими евреями устроили немцы", вновь зазвучали в румынской публичной дискуссии.
- А что мы, румыны, могли в те годы сделать? Кто вообще нас спрашивал? Всем заправляли немцы! - наррация популярная и совсем не новая. Мне приходилось слышать ее и прежде. В том числе и от молодых, вполне образованных, вовсе не провинциальных, повидавших мир, голосующих за проевропейские партии и далеко не антисемитски настроенных собеседников.
Ну а тут еще такой подарок из Германии свалился!
Хотя теория сия, выражаясь современным русским языком, "шитом крыта". После разгрома коалиционной группы армий "В" под Сталинградом, где бок о бок с немцами сражались итальянцы и румыны, диктатор Антонеску осмотрительно отказался от настойчиво предлагаемой Берлином депортации остававшихся в Румынии 300 000 евреев в нацистские лагеря уничтожения. И что ему за это было? Да ровным счетом ничего! Конец дискуссии.
Ясно, что таких привилегий, как помянутый любимый союзник Гитлера, никто другой в тогдашней Европе не имел. Его венгерский коллега Хорти, по разным поводам вступавший в пререкания с фюрером, однажды был им отстранен от власти. А Венгрия в тот же день оккупирована. Со всеми известными нам последствиями.
Большинство же завоеванных территорий в ЦВЕ вообще утратило государственность. Но если даже во вполне суверенной в годы войны Румынии не утратила популярности "презумпция невиновности" в Холокосте, то что же говорить о странах, вкусивших оккупацию?
То тут, то там, на разные лады слышим мы "старую восточноевропейскую песню о главном". Что ни преступления, то одни сплошные немцы да русские. А беззащитные и беспомощные мы лишь страдали. Запад нас предал, мы же рук своих марать вовсе не хотели, ни боже мой, но ведь оккупанты принуждали...
Литературную форму этот нарратив обрел в наделавшем некогда немало шуму эссе Милана Кундеры об "украденном Западе". Фольклорные же его версии я слыхивал многократно на четырех известных мне восточноевропейских языках. И во вполне убедительных переводах с остальных. Услышать их нетрудно и сегодня. В том числе и от тех, кто по возрасту своему не только фашизма, но и коммунизма толком не помнит.
И, подозреваю, именно молодых голосов в этом нестройном разноязыком хоре может лишь прибавиться. Дистанция, отделяющая нас от событий Второй мировой войны все увеличивается. Многих ли интересует история? Многие ли дают себе труд ознакомиться с фактами давно минувшего? Зато голоса политиков и публицистов худо-бедно слышны всем. Если же те по разным причинам - не только "патриотическим", как много где в ЦВЕ, но и самым что ни на есть гуманистическим и назидательным, как в ФРГ, - будут продолжать внушать молодежи, что в Холокосте виноваты лишь немцы, то... страшно сказать, что может случиться.
Да, собственно, уже случается. Тем более, что одновременно слышны совсем иные напевы. "Прекратите нас стыдить, даже дети не могут отвечать за родителей, а уж правнуки за прадедушек - это просто смешно!" - голосят из Альтернативы для Германии (AfD). Покончим с "педагогикой стыда!" - вторят им из PiSовской Польши, - всем известно, что наша страна сопротивлялись, как никакая другая!
"В тот момент у нас не было выбора. Но ведь потом правительства наших восстановленных государств принесли все необходимые извинения!" - такую версию soft до сих пор можно услышать в Латвии и Литве.
И все это поет-играет на фоне вполне себе багровой зари нового антисемитизма, взошедшей над Старым континентом. На первых порах этот новый антисемитизм старались политкорректно укрыть фиговым листиком "антиизраильских настроений". Хотя кому кроме совсем уж конченых идиотов с самого начала не было ясно, о чем (и о ком) речь.
Конечно, нелепое, непродуктивное и ничем не оправданное заигрывание ЕС с палестинским Хамасом напрямую европейскому антисемитизму не наследовало. Зато звериная ненависть к самому факту существования еврейского государства его ближайших соседей в огромной степени была вскормлена тесными политическими связями нацистской Германии с элитами арабских государств, окружавших тогдашнюю британскую Палестину. Израиль еще не родился, а ненависть к нему уже полыхала кострами.
И что же, никто в Европе не понимал, откуда она взялась? И кто заразил расовой теорией арабов, сотнями лет живших с евреями на одних улицах в мире и согласии, не снившихся средневековой Европе, истерзанной нескончаемыми религиозными войнами?
А когда спустя еще полвека мир столкнулся с новым, радикальным "переизданием" ислама, в чью "целевую группу" попало уже не только еврейское государство и даже не только еврейский народ, но вся иудео-христианская цивилизация, в Европе опять никто не понял, откуда все это проросло?
Да неужели?!
Вот и Инес Поль, делая совершенно верные практические выводы, однакоже по старой привычке политкорректности снова пытается уложить по разным шуфлядкам "исламистских террористов" и "белых" немецких антисемитов. Как бы не замечая, что оба явления - одного порядка. Что и одно, и другое подпитаны все той же убогой, но поразительно живучей теорией "всемирного еврейского заговора".
Хотя очень возможно, что вовсе не в политкорректности тут дело. Чудовищный опыт нацизма и Второй мировой войны научил - а затем и приучил - немцев спрашивать с себя на порядок больше, чем с других. По гамбургскому счету - чтобы не сказать "по нюрнбергскому". Про это - последние строчки текста редактора DW: " тем более не в Германии". Наследница государства, именем которого были совершены самые страшные преступления в истории континента, полностью переродившись, стала совестью Европы. Но тут же обозначились и связанные с этим проблемы.
Любому образованному немцу известно о том энтузиазме, с которым в большинстве порабощенных lll Рейхом или союзных ему государствах встречали расовый антисемитизм. А некоторые даже видели на стараницах старых журналов, что за душевыворачивающие картины оставались на местах расправ, с радости учиненных над евреями их вполне доброжелательными на вид христианскими соседями в Польше, Украине или Бессарабии. От тех зрелищ каменели даже профессиональные убийцы из эйнзацгрупп СС, не говоря уж о рядовых вермахта. Придя же в себя, солдатики доставали "лейки", и прилежно фотографировали. Снимки охотно публиковали нацистские СМИ как свидетельства имманентного варварства народов Восточной Европы. Увы, позднейшие исследования доказали, что те кошмарные фотографии не были фейковыми.
О том же, что именно в этой своей части нацистский проект оказался весьма востребованным, успели написать многие историки, в том числе и немецкие. Вот только политическая Германия до сих пор на сию тему и пикнуть не смеет.
Ведь стоит ей пикнуть - в Европе поднимется такое, что мало не покажется никому. Переругаются все и со всеми. Но в итоге виновницей, конечно же, выставят ее, Германию.
Зачем все это государству, которое не только ощущает себя мотором ЕС, но и на деле им является?! Не проще ли поступить по старой немецкой традиции - заплатить за всех и поставить точку? Не проще ли сказать: да, мы убили шесть миллионов невинных людей, за что несем и будем нести ответственность, в чем бы она ни выражалась. Ради всеобщего - и собственного - спокойствия.
И вся историческая политика Германии последних трех четвертей века была про это.
В "большой картинке" все было правильно, но по ее краям совестливая либеральная ФРГ, сама того не желая, создала две комфортные зоны. Одну для зарубежных локальных банализаторов Холокоста ("все это было, но не у нас", либо "все это было, но виновны не мы"), а другую для собственных ультраправых ("все это если и было, то очень давно и уж точно не с нами, поэтому хватит об этом повторять").
После чего широко открыла двери не слишком ей известной толпе очень разных людей с Ближнего Востока.
И в итоге попала в ситуацию, сильно похожую на цуцванг.
Очень хороший вопрос, как скоро и ценой каких усилий сможет Германия из этого цуцванга выйти.