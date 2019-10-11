Выстрелы в Галле и "банализация антисемитизма"

Сей давний, очень огульный, но слово в слово повторенный редактором крупнейшего немецкого портала тезис: "немцами были убиты более шести миллионов евреев" к тому же обладает двойной токсичностью. Действуя на ультраправые политические группы и на доморощенных фашизоидов внутри ФРГ как красная тряпка на быка, он одновременно выступает индульгенцией для общественного мнения в тех странах, где хватает желающих "замести под ковер" факты массового сотрудничества собственных граждан с нацистскими оккупантами. А также "домашние инициативы" в том же духе в странах, оккупации избежавших.

Краше индульгенции и вправду не сыскать. Только гляньте, совестливые немцы по доброй воле взвалили всю вину на себя! Хотя им, 80 лет назад развязавшим войну, должно быть виднее, разве не так? Есть ли нам резон с ними спорить?

И происходит это в конце 2010-х годов. Когда можно смело утверждать: хроника Холокоста хорошо изучена. Солидно документирована. Заметных "белых пятен" в ней почти не осталось. И не секрет, что извлеченные историками из восточноевропейских архивов после падения Железного занавеса материалы серьезно корректируют представление о Катастрофе как об исключительно немецких рук деле.

Как раз руки были очень разными.

Да, "окончательное решение" - нацистская идея. Но к тому моменту, как заработал отлаженный конвейер уничтожения - то есть к началу 1942 года - никак не менее четверти тех шести миллионов уже не было в живых. И из них как минимум полмиллиона убили вовсе не немцы.

Но поскольку все это никак не умаляет немецкой вины, Германия до сих пор продолжает последовательно и педантично вносить платежи - во всех смыслах слова - по счету совести, который выставила сама себе уже после всех официальных "нюрнбергских" репараций пострадавшим от нацизма.

И делает это даже в тех случаях, когда lll Рейх лишь участвовал в злодеяниях своих союзников, но никак ими не руководил.

Имеем вполне свежий пример. В этом году правительство Германии приняло очередное добровольное репарационное обязательство - на сей раз выплаты компенсаций остающимся в живых людям, ставшим жертвами Холокоста на территории Румынии. Ясно, что немецкая инициатива была должно оценена и государством Израиль, и Мировым Еврейским Конгрессом (WJC). Известно ведь, что в истреблении почти 280 000 румынских граждан еврейского происхождения вермахт был лишь спорадическим соучастником. Главным же виновником их гибели был зоологический антисемитизм румынского фашистского режима. Охотно поддержанный и массами, и значительной частью культурной элиты, и иерархами православной церкви.