Пт, 11.10.2019
Re:Baltica исследует, что сейчас принадлежит семьям Андриса Шкеле и работающего вместе с ним Айнара Шлесерса. Можно и перефразировать: что им принадлежит из того, с чем раньше - по их собственным утверждениям - не было никакой связи. Re:Baltica
  • RUS TVNET
  • Новости
  • Общество
  • Судья, которой было поручено дело Римшевича и Мартинсонса, уволилась по личным причинам

Судья, которой было поручено дело Римшевича и Мартинсонса, уволилась по личным причинам

Инесе Битениеце

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Судья Инесе Битениеце, которая первоначально была назначена для рассмотрения уголовного дела о коррупции президента Банка Латвии Илмара Римшевича и предпринимателя Мариса Мартинсонса, уволилась по личным причинам, и ее решение не связано ни с одним из рассматриваемых дел. Об этом заявила сама судья через посредничество судебной администрации. 

Она напомнила, что закон предусматривает увольнение судьи по собственному желанию и не обязывает давать детальные пояснения своего ухода.

Битениеце просит уважать ее приватность и не пытаться связаться с членами ее семьи, чтобы получить дополнительную информацию.

Как сообщалось, суд Рижского района в Юрмале 4 ноября планирует начать рассмотрение дела, в рамках которого в коррупции обвиняются президент Римшевич и Мартинсонс, сообщила агентству LETA представитель Судебной администрации Инара Макарова. 

Судья Гундега Лапиня будет рассматривать дело единолично, однако в случае необходимости будет и резервная судья Байба Якобсоне, сообщила Макарова.

На заседании 4 ноября вместе с прокурором и адвокатами будут назначены даты следующих судебных заседаний. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ