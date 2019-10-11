Судья, которой было поручено дело Римшевича и Мартинсонса, уволилась по личным причинам

Судья Инесе Битениеце, которая первоначально была назначена для рассмотрения уголовного дела о коррупции президента Банка Латвии Илмара Римшевича и предпринимателя Мариса Мартинсонса, уволилась по личным причинам, и ее решение не связано ни с одним из рассматриваемых дел. Об этом заявила сама судья через посредничество судебной администрации.
Она напомнила, что закон предусматривает увольнение судьи по собственному желанию и не обязывает давать детальные пояснения своего ухода.
Битениеце просит уважать ее приватность и не пытаться связаться с членами ее семьи, чтобы получить дополнительную информацию.
Как сообщалось, суд Рижского района в Юрмале 4 ноября планирует начать рассмотрение дела, в рамках которого в коррупции обвиняются президент Римшевич и Мартинсонс, сообщила агентству LETA представитель Судебной администрации Инара Макарова.
Судья Гундега Лапиня будет рассматривать дело единолично, однако в случае необходимости будет и резервная судья Байба Якобсоне, сообщила Макарова.
На заседании 4 ноября вместе с прокурором и адвокатами будут назначены даты следующих судебных заседаний.