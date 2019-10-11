Судья, которой было поручено дело Римшевича и Мартинсонса, уволилась по личным причинам

Судья Инесе Битениеце, которая первоначально была назначена для рассмотрения уголовного дела о коррупции президента Банка Латвии Илмара Римшевича и предпринимателя Мариса Мартинсонса, уволилась по личным причинам, и ее решение не связано ни с одним из рассматриваемых дел. Об этом заявила сама судья через посредничество судебной администрации.