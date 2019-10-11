Рекордное количество дизайнеров продемонстрирует на Кипсале новые и покорившие мир коллекции

"В дни мебели и дизайна посетители выставочного центра на Кипсале смогут найти, выбрать и заказать высококачественные изделия по очень хорошим ценам. Такого разнообразия мебельных и дизайнерских брендов ни в одном супермаркете не найти! К тому же в этом году выставка дизайна поразит не только рекордным количеством участников, подготовивших великое множество новинок, но и небывалой атмосферой! Приходите, наслаждайтесь и вдохновляйтесь!" - приглашает руководитель проекта Design Isle Мартиньш Балтманис.

Коллекция обожженных досок

Известно ли вам, что такое Shou Sugi Ban? Это насчитывающий как минимум 1700 лет древний японский метод обжига древесины, делающий ее неподвластной огню, вредителям и гниению. Местная компания Kotumaki, лидер применения этой технологии в Северной Европе, предложит на выставке обожженные отделочные материалы и предметы дизайна - часы.

Эксклюзивные деревянные раковины

Эстетичные плавные формы, уникальное сочетание материалов и деталей, высокое качество и функциональность – все это характеризует эксклюзивные раковины из массивного дерева Qinn Design! Каждый посетитель выставки Design Isle 2019 сможет изучить инновационный продукт и оценить мастерство дизайнеров компании. Особую уникальность раковинам придают донные клапаны из нержавеющей дамасской стали.

Адаптируемая продукция для ванной

Отечественный производитель PAA гордится широким спектром продуктов для ванной и особенно – концепцией made-to-measure, которую продемонстрирует в дни мебели и дизайна на Кипсале. Концепция позволяет адаптировать ванны, раковины и душевые поддоны к любому помещению и фантазии владельца. Продукция PAA изготовлена из современного преемника мрамора – долговечного твердого камня с матово-шелковистой поверхностью.

Самый длинный обеденный стол

Именно на Кипсале состоится премьерный показ исполинского обеденного стола из сплошной дубовой плахи длиной целых семь метров! За ним одновременно могут трапезничать 30 человек! Изделия Narovski выделяются уникальностью и размахом, неизменно становясь одним из главных акцентов любого помещения.

Премьера мебели для спальни

Наработанный с 1998 года опыт производства мебели для спальни обеспечивает Nakts mēbeles убедительное лидерство в Латвии и известность за ее пределами. Предприятие регулярно расширяет свой ассортимент и именно на Design Isle 2019 презентует две новинки – дизайнерский спальный гарнитур Sofija и встраиваемый шкаф, выполняемый по индивидуальному заказу.

Современные детские кроватки

Латвийский мебельный бренд Nordi Furniture широко известен не только в нашей стране, но и за рубежом, благодаря участию во многих крупных выставках. На Кипсале предприятие продемонстрирует удостоенную в 2018 году престижной награды European Product Design детскую кроватку из коллекции KiDSON и новинку – раздвижную кровать!

Мебель смелых расцветок

Новейшая коллекция мягкой мебели LETT доказывает, что отважные эксперименты с цветом дают потрясающий результат! На выставке Design Isle 2019 будут представлены дизайнерские диваны нетипичного цвета бриллиантовой зелени. Мастера предприятия реализуют самые смелые фантазии клиентов!

Функциональные столы для столовой

Мастера столов и стульев из Wenden Furniture на выставке предложат осмотреть более 30 гарнитуров для столовой и продемонстрируют функциональность различных столов. Долговечные материалы и наработанное за десятилетия мастерство позволяют Wenden Furniture успешно действовать не только в Латвии, но и далеко за ее пределами.

Фото: Рекордное количество дизайнеров продемонстрирует на Кипсале новые и покорившие мир коллекции