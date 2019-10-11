Назван лауреат Нобелевской премии мира

В этом году Нобелевскую премию мира получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед за его роль в урегулировании конфликта между Эфиопией и Эритреей, сообщил Норвежский Нобелевский комитет.
Политик награжден премией за "его старания добиться мира и международного сотрудничества, и особенно за его решающую инициативу разрешить пограничный конфликт с соседней Эритреей", говорится в сообщении комитета.
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 11, 2019
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/uGRpZJHk1B
"У мирной, стабильной и успешной Эфиопии будут многие положительные побочные эффекты и это поможет укрепить братство между странами и народами в регионе", - указала руководитель Нобелевского комитета Берит Рейсс-Андерсен.
Комитет также признал его желание организовать демократические выборы в этой стране, указала она.
"Это признание и поддержка, мы признаем его как вкладчика в мирные процессы в соседних странах", - добавила Рейсс-Андерсен.
По ее словам, комитет оценил попытки эфиопского премьера добиться мира в Судане, Кении и Сомали.
Ахмед сказал, что для него было честью и волнением узнать о награде. Он также выразил надежду, что она вдохновит других на попытки установить мир на континенте.
"Это награда для Африки, для Эфиопии", - добавил он.
По словам политика, он может представить, что остальные африканские лидеры задумаются о том, что можно работать над формированием мирных процессов.
В этом году на Нобелевскую премию мира был номинирован 301 кандидат - 223 человека и 78 организаций. Это наибольшее количество кандидатов с 1901 года.
Эфиопский премьер также получит девять миллионов крон в качестве награды (832 520 евро).
В июле прошлого года Эфиопия и Эритрея подписали мирный договор, официально прекращая конфронтацию, которая длилась два десятилетия, были возобновлены дипломатические отношения. Оба государства разорвали все связи после пограничной войны 1998-2000 годов, в ходе которой погибли десятки тысяч человек.