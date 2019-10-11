Назван лауреат Нобелевской премии мира

Политик награжден премией за "его старания добиться мира и международного сотрудничества, и особенно за его решающую инициативу разрешить пограничный конфликт с соседней Эритреей", говорится в сообщении комитета.

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The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/uGRpZJHk1B — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 11, 2019

"У мирной, стабильной и успешной Эфиопии будут многие положительные побочные эффекты и это поможет укрепить братство между странами и народами в регионе", - указала руководитель Нобелевского комитета Берит Рейсс-Андерсен.

Комитет также признал его желание организовать демократические выборы в этой стране, указала она.

"Это признание и поддержка, мы признаем его как вкладчика в мирные процессы в соседних странах", - добавила Рейсс-Андерсен.

По ее словам, комитет оценил попытки эфиопского премьера добиться мира в Судане, Кении и Сомали.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед ФОТО: SCANPIX/REUTERS

Ахмед сказал, что для него было честью и волнением узнать о награде. Он также выразил надежду, что она вдохновит других на попытки установить мир на континенте.

"Это награда для Африки, для Эфиопии", - добавил он.

По словам политика, он может представить, что остальные африканские лидеры задумаются о том, что можно работать над формированием мирных процессов.

В этом году на Нобелевскую премию мира был номинирован 301 кандидат - 223 человека и 78 организаций. Это наибольшее количество кандидатов с 1901 года.

Эфиопский премьер также получит девять миллионов крон в качестве награды (832 520 евро).