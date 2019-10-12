В Японии фанат напал на певицу возле её дома. Он вычислил адрес по отражению в её зрачках на селфи

Как выяснилось, на девушку напал 26-летний Хибики Сато (Hibiki Sato). 8 октября мужчине было официально предъявлено обвинение. Японец рассказал, что является фанатом солистки, он также признался в нападении на нее. Поклонник рассказал, что у него получилось разузнать адрес певицы по селфи: он приблизил одну из фотографий и там увидел в её глазах отражение железнодорожной станции. Затем он вычислил местонахождения с помощью приложений Google Maps и Google Street View.

Чтобы узнать, в каком из домов проживает звезда, мужчина рассматривал по видео угол падения света, а также приглядывался к занавескам.

Man allegedly tracked down pop star using her own selfies and Google Street View https://t.co/HhOZ8s2B4E pic.twitter.com/6liufcROnj — CBS News (@CBSNews) 9 октября 2019 г.