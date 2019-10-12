В Японии фанат напал на певицу возле её дома. Он вычислил адрес по отражению в её зрачках на селфи

В Японии фанат напал на солистку поп-группы Tenshi Tsukinukeni Yomi Эну Мацуоку (Ena Matsuoka). Поклонник смог вычислить её место жительства через снимки, опубликованные в соцсетях. Вечером 1 сентября он ждал звезду возле дома, прикрыл ей рот полотенцем и начал домогаться. Певице удалось отбиться, однако у нее остались травмы лица. Об этом сообщает AsiaOne.
池袋SOUND PEACEさんと渋谷TAKE OFF7さんありがとうございましたーーー🐨— 松岡笑南＠天使突抜ニ読ミ (@matsuokaena) 1 сентября 2019 г.
はちゃめちゃたのしかった！来てくれた子お話ししてくれた子みんなありがとう。おかげできょうもアイドルでいられた( •̥ ̫ •̥ )( •̥ ̫ •̥ )#ツキヨミ pic.twitter.com/yETnbKKdIE
Как выяснилось, на девушку напал 26-летний Хибики Сато (Hibiki Sato). 8 октября мужчине было официально предъявлено обвинение. Японец рассказал, что является фанатом солистки, он также признался в нападении на нее. Поклонник рассказал, что у него получилось разузнать адрес певицы по селфи: он приблизил одну из фотографий и там увидел в её глазах отражение железнодорожной станции. Затем он вычислил местонахождения с помощью приложений Google Maps и Google Street View.
Чтобы узнать, в каком из домов проживает звезда, мужчина рассматривал по видео угол падения света, а также приглядывался к занавескам.
Man allegedly tracked down pop star using her own selfies and Google Street View https://t.co/HhOZ8s2B4E pic.twitter.com/6liufcROnj— CBS News (@CBSNews) 9 октября 2019 г.
Как сообщается, этот случай далеко не первый, когда фанаты нападают на своих кумиров в Японии. В 2016 году фанат напал на певицу Маю Томиту. Девушка получила примерно 20 ударов ножом. Позднее оказалось, что звезда несколько раз жаловалась на угрозы в Сети. В результате мужчина был осужден на 14 с половиной лет тюрьмы, а в Японии ввели наказание за преследование в соцсетях.