Сб, 12.10.2019
Re:Baltica исследует, что сейчас принадлежит семьям Андриса Шкеле и работающего вместе с ним Айнара Шлесерса. Можно и перефразировать: что им принадлежит из того, с чем раньше - по их собственным утверждениям - не было никакой связи. Re:Baltica
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  • В Японии фанат напал на певицу возле её дома. Он вычислил адрес по отражению в её зрачках на селфи

В Японии фанат напал на певицу возле её дома. Он вычислил адрес по отражению в её зрачках на селфи

Зрачок. Иллюстративное фото

ФОТО: https://pixabay.com/photos/eye-macro-vision-human-iris-woman-4103308/

В Японии фанат напал на солистку поп-группы Tenshi Tsukinukeni Yomi Эну Мацуоку (Ena Matsuoka). Поклонник смог вычислить её место жительства через снимки, опубликованные в соцсетях. Вечером 1 сентября он ждал звезду возле дома, прикрыл ей рот полотенцем и начал домогаться. Певице удалось отбиться, однако у нее остались травмы лица. Об этом сообщает AsiaOne.

Как выяснилось, на девушку напал 26-летний Хибики Сато (Hibiki Sato). 8 октября мужчине было официально предъявлено обвинение. Японец рассказал, что является фанатом солистки, он также признался в нападении на нее. Поклонник рассказал, что у него получилось разузнать адрес певицы по селфи: он приблизил одну из фотографий и там увидел в её глазах отражение железнодорожной станции. Затем он вычислил местонахождения с помощью приложений Google Maps и Google Street View.

Чтобы узнать, в каком из домов проживает звезда, мужчина рассматривал по видео угол падения света, а также приглядывался к занавескам.

Как сообщается, этот случай далеко не первый, когда фанаты нападают на своих кумиров в Японии. В 2016 году фанат напал на певицу Маю Томиту. Девушка получила примерно 20 ударов ножом. Позднее оказалось, что звезда несколько раз жаловалась на угрозы в Сети. В результате мужчина был осужден на 14 с половиной лет тюрьмы, а в Японии ввели наказание за преследование в соцсетях.

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