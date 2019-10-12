За сутки было обворовано 11 квартир, пять из них - в Рижском регионе

За минувшие сутки в Латвии было зарегистрировано 11 квартирных краж, а также было угнано восемь велосипедов и одна машина, сообщили агентству LETA в Госполиции.
В Рижском регионе было обворовано пять квартир, в Курземе - четыре, а в Латгале и Земгале - по одной.
Три кражи велосипедов произошли в Рижском регионе, две - в Курземе, и по одной в Латгале, Видземе и Земгале.
Кража автомашины была зарегистрирована в Земгале.
Кроме того, за минувшие сутки в Латвии произошло два ограбления - оба в Рижском регионе, свидетельствует информация Госполиции.