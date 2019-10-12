В Германии несколько тысяч курдов протестуют против наступления Турции в Сирии

В знак протеста против наступления Турции в Сирии, несколько тысяч курдов в субботу, 12 октября, вышла на демонстрации в нескольких городах Германии. Портал сообщает, что только в одном Кёльне в акции протеста участвовало более 10 тысяч человек.

Участники протеста прошли колонной по улицам Кёльна. В руках протестующих находились различные курдские флаги и транспаранты. Толпа выкрикивала "Эрдоган - террорист" и "Никакого немецкого оружия для происков Эрдогана".

Как сообщает Deutsche Welle, протестный марш проходит мирно.

Массовые акции протеста прошли также во Франции. Только в Париже на улицы вышли более 20 тысяч человек.

Напомним, Турция в среду начала вторжение на контролируемые курдами территории на северо-востоке Турции. Сначала была проведена интенсивная бомбардировка, после чего началось сухопутное наступление, ставшее возможным после того, как округу покинули дислоцированные там силы США.