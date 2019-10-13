В жилом доме в центре Риги обвалился потолок, эвакуировали 25 человек

Как рассказала представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Инта Палкавниеце, в 17:46 был получен вызов на улицу Лачплеша в Риге, где на последнем, четвертом, этаже жилого дома на площади около 30 квадратных метров обвалился потолок.

До прибытия спасателей эвакуировались двое, еще 25 человек эвакуировали спасатели.

Сотрудники VUGD также обыскали завалы, чтобы убедиться в том, что под ними не остались люди.

На место был вызван эксперт строительной управы, который оценил состояние здания и то, могут ли люди в нем находиться.

К 20.27 работа VUGD на месте была завершена.