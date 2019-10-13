В жилом доме в центре Риги обвалился потолок, эвакуировали 25 человек
Вечером в субботу, 12 октября, в одном из жилых домов в Риге, на улице Лачплеша, обвалился потолок, из здания были эвакуированы 25 человек, сообщает LETA.
Как рассказала представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Инта Палкавниеце, в 17:46 был получен вызов на улицу Лачплеша в Риге, где на последнем, четвертом, этаже жилого дома на площади около 30 квадратных метров обвалился потолок.
До прибытия спасателей эвакуировались двое, еще 25 человек эвакуировали спасатели.
Сотрудники VUGD также обыскали завалы, чтобы убедиться в том, что под ними не остались люди.
На место был вызван эксперт строительной управы, который оценил состояние здания и то, могут ли люди в нем находиться.
К 20.27 работа VUGD на месте была завершена.
По наблюдениям агентства LETA, пострадавшее здание - это кирпичное строение довоенных времен, расположенное во дворе квартала между улицами Лачплеша, Спидолас, Краславас и Екабпилс. Надпись на выступе между вторым и третьим этажами здания указывает на то, что дом мог быть построен в 1902 году. Утром в воскресенье, 13 октября, здание было ограждено лентами и рядом с ним дежурят сотрудники муниципальной полиции.