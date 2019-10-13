В парке Победы почтили память "освобождения" Риги от немецкой оккупации

Ранее Министерство иностранных дел заявило, что празднование этой годовщины в Москве - неприемлемо для Латвии, которая после освобождения от немецкой оккупации оказалась в советской оккупации.

Тем не менее цветы к памятнику в Риге возложили представители посольств России и Беларуси, в том числе посол России в Латвии Евгений Лукьянов.

There will be fireworks in Moscow tonight marking the 75th Anniversary of “liberation” of Riga. Great that Nazis were defeated, however, Red Army also brought decades of Soviet occupation. Deplorable that Russia ignores this fact & continues to spread false historical narrative — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) October 13, 2019

На мероприятии присутствовал также первый секретарь бывшей коммунистической партии ЛССР Альфред Рубикс и пророссийский активист Янис Кузин.

Посетителями мероприятия стали в основном пожилые люди, некоторые из них пришли с фотографиями ветеранов войны.

На мероприятии дежурил экипаж Госполиции.

Как сообщалось ранее, Министерство иностранных дел Латвии на этой неделе заявило, что запланированный на 13 октября в Москве праздничный салют, посвященный "освобождению" Риги советскими войсками неприемлем для Латвии, потому что это "освобождение" положило начало еще одному периоду оккупации, длившемуся почти 50 лет.