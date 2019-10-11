МИД осудил праздничный салют в Москве в честь дня освобождения Риги

Для Латвии и остальных балтийских стран это "освобождение" означало ещё один, продолжавшийся почти 50 лет период оккупации, подчеркнули в МИД.

"Латвия категорически отвергает преобладающие в последнее время в России усилия переписать историю по своему разумению и оправдать совершённые сталинистами преступления во время Второй мировой войны, в том числе такое нарушение международного права, как заключённое 23 августа 1939 года соглашение Молотова-Риббентропа о разделе сфер влияния в Европе.

Это противоправное соглашение Советского Союза и нацистской Германии открыло путь к началу Второй мировой войны, агрессии Советского Союза против Латвии, а также оккупации и аннексии Латвии, которую мировое демократическое сообщество признало незаконной", - говорится в заявлении МИД.

"Приветствуя разгром фашизма, мы напоминаем миру, что для Латвии, Литвы и Эстонии восстановление свободы и независимости произошло на неполные 50 лет позже, потому что вхождение Красной Армии означало возобновление советской оккупации", - отмечает министерство.