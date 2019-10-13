Появятся камеры, которые ловят водителей, проезжающих перекресток на красный свет

Несмотря на то, что будущее фоторадаров в Латвии на данный момент под вопросом, в следующем году планируется установить первые камеры, которые ловят водителей, пересекающих перекресток на красный свет. Средства для пилотного проекта выделены из бюджета Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), сообщают TV3 Ziņas.
Все чаще в социальных сетях появляются фото и видео, на которых видно, как водители проносятся через перекресток на красный свет.
Уже в следующем году таких нарушителей планируют ловить с помощью камер - их разместят на опаснейших перекрестках. Расходы на пилотный проект составят около 100 000 евро.
Начальник управления безопасности дорожного движения Госполиции Нормунд Крапсис отмечает, что в рамках пилотного проекта главная цель - понять эффективность данного решения.
Пока что неизвестно, где именно разместят новые устройства, но там обязательно будет предупреждающий знак.
По словам Крапсиса, в Бабите и в Юрмале уже отлично работает предупреждающий знак, который сообщает о том, что при нарушении скоростного режима светофор переключится на красный.
В то же время пока нет ясности, что с новым решением будет после пилотного проекта, так как в Латвии не хватает финансирования для содержания радаров.
Отмечается, что ежегодно содержание и размещение радаров требует около миллиона евро. Пока нет ясности, будут ли у государства эти средства. В то же время известно, что за последние два года собранные на фоторадарах средства пополнили госбюджет на 15 миллионов евро.
Однако, деньги на содержание радаров в 2021 и 2022 году еще предстоит найти. Дебаты о выделении средств для этой цели намечаются в следующем году, когда будет обсуждаться следующий бюджет.