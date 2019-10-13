Появятся камеры, которые ловят водителей, проезжающих перекресток на красный свет

Все чаще в социальных сетях появляются фото и видео, на которых видно, как водители проносятся через перекресток на красный свет.

Уже в следующем году таких нарушителей планируют ловить с помощью камер - их разместят на опаснейших перекрестках. Расходы на пилотный проект составят около 100 000 евро.

Начальник управления безопасности дорожного движения Госполиции Нормунд Крапсис отмечает, что в рамках пилотного проекта главная цель - понять эффективность данного решения.

Пока что неизвестно, где именно разместят новые устройства, но там обязательно будет предупреждающий знак.

По словам Крапсиса, в Бабите и в Юрмале уже отлично работает предупреждающий знак, который сообщает о том, что при нарушении скоростного режима светофор переключится на красный.

В то же время пока нет ясности, что с новым решением будет после пилотного проекта, так как в Латвии не хватает финансирования для содержания радаров.

Отмечается, что ежегодно содержание и размещение радаров требует около миллиона евро. Пока нет ясности, будут ли у государства эти средства. В то же время известно, что за последние два года собранные на фоторадарах средства пополнили госбюджет на 15 миллионов евро.