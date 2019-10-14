Пн, 14.10.2019
Болдерайское кладбище - одно из двух открытых кладбищ в Риге - не так далеко от того момента, когда оно будет заполнено, и там уже не будет возможности давать новые места. Особенно, если сбудутся прогнозы и уменьшится кремация. Гинтс Зела, исполняющий обязанности начальника Управления кладбищ Рижской думы

Несправедливо осужденный австралиец получил компенсацию в размере 4,3 миллиарда евро

ФОТО: Reuters/ScanPix

Австралиец Дейвид Истмен провел в тюрьме 19 лет за убийство полицейского, однако позднее был оправдан. Истмен за несправедливое тюремное заключение заработал огромную компенсацию - семь миллиардов австралийских долларов (4,3 миллиарда евро), сообщает ВВС.

Истмен в 1995 году получил пожизненный срок за убийство помощника комиссара Федеральной полиции Австралии Коллина Винчестера, совершенное за шесть лет до этого.

Его освободили после решения, что суд был несправедлив. В прошлом году состоялся еще один суд, на котором Истмен был оправдан.

Убийство Винчестера потрясло политические круги и привело к одному из крупнейших уголовных расследований в истории Австралии. Убийство по-прежнему не раскрыто.

74-летнему Истмену сначала предложили компенсацию в размере 3,8 миллиардов австралийских долларов, однако он их не принял. На суде прозвучал аргумент, что Истмен из-за длительного заключения не смог создать семью и построить карьеру.

Бывший чиновник Истмен попал под подозрения, потому что отсылал полиции сообщения с угрозами в связи с другим уголовным делом.

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