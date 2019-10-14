Несправедливо осужденный австралиец получил компенсацию в размере 4,3 миллиарда евро

Истмен в 1995 году получил пожизненный срок за убийство помощника комиссара Федеральной полиции Австралии Коллина Винчестера, совершенное за шесть лет до этого.

Его освободили после решения, что суд был несправедлив. В прошлом году состоялся еще один суд, на котором Истмен был оправдан.

Убийство Винчестера потрясло политические круги и привело к одному из крупнейших уголовных расследований в истории Австралии. Убийство по-прежнему не раскрыто.

74-летнему Истмену сначала предложили компенсацию в размере 3,8 миллиардов австралийских долларов, однако он их не принял. На суде прозвучал аргумент, что Истмен из-за длительного заключения не смог создать семью и построить карьеру.