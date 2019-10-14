"Здание небезопасно": жители дома на ул. Лачплеша пока не вернутся в свои квартиры

В понедельник, 13 октября, у дома собрался ряд представителей муниципальных и правоохранительных учреждений, также пришли представитель владельцев здания и жильцы дома.

Целью встречи было прояснение того, в каком состоянии находится дом и, когда жители смогут вернуться в свои квартиры.

Однако на большинство вопросов присутствующие не получили ответов, поскольку, как сообщил представитель владеющей зданием компании Amplion Trust, адвокат Роберт Кантсонс, нанятый фирмой эксперт посетит дом только во вторник, 15 октября, и только после получения заключения специалиста будет ясно, какие работы необходимо провести.

Мэр Риги Олег Буров выразил неудовлетворенность и непонимание с такой большой задержкой, поскольку во время телефонного разговора с градоначальником владельцы здания обещали решить проблему как можно скорее. В то же время он указал, что на участке земли находится несколько зданий, к одному из них применен статус развалины категории A.

Между тем Кантсонс подчеркнул, что "вчера было воскресенье", и, несмотря на то, что фирма обзвонила ряд строительных экспертов, раньше ни с кем договориться не получилось.

По словам Бурова, обеспечиваемый самоуправлением ночлег на данный момент используют 11 жителей дома, однако они могут там оставаться лишь до конца рабочей недели. Пока неясно, где потом будут жить эти люди, у которых нет возможности переночевать у родственников, поскольку владельцы здания не видят возможности как либо помочь своим арендаторам.

"Они являются арендаторами, мы не можем обеспечить их новым домом, однако все мероприятия безопасности проведен как можно быстрее", - пообещал адвокат Кантсонс.

Он отметил, что в доме расположено примерно 30 квартир, в нем проживают 60 человек. Предприятие получило здание в свое владение в июне этого года.

Во время встречи жильцы выражали недовольство тем, что из дома эвакуировались "в чем были", и уже несколько дней не имеют доступа к своей одежде и лекарствам.

У некоторых в доме остались домашние животные.

Поскольку двери дома были заколочены и строительные эксперты не обследовали дом, мэр призвал все же открыть двери здания и провести визуальное обследование вместе с главным строительным инженером Департамента собственности Рижской думы Леонардом Дубкевичем.

После визуального обследования дома эксперт констатировал, что, пока не будет проведено углубленное обследование, находиться в нем небезопасно. Жильцам была дана возможность взять из квартир самые необходимые вещи.

Представитель владельцев дома сказал журналистам, что здание планировалось реновировать, но пока никакие работы не выполнялись. Правда, жильцы утверждали противоположное - что перестраивались стены и менялись двери.

Жильцы сказали, что потолок обрушился около 6 часов утра, а люди были эвакуированы только в 18 часов. Хозяевам сразу сообщили об аварии, но никаких действий не последовало. На это Кантсонс ответил, что решение об эвакуации приняли правоохранительные органы.

Представитель начальник Рижской муниципальной полиции Юрис Лукасс сообщил, что вызов в полицию поступил только в 17 часов.

Напомним,в субботу, 12 октября, в жилом доме в Риге, на улице Лачплеша, обвалился потолок, из здания были эвакуированы все жители.