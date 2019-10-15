Информация для авиапассажиров: введен запрет на перевозку в самолетах некоторых ноутбуков Apple

Федеральное авиационное управление США запретило перевозить в самолетах некоторые модели ноутбуков Apple MacBook Pro. Запрет распространяется как на перевозку в багаже, так и в ручной клади. Он был введен после того, как компания-производитель отозвала эти ноутбуки в связи с опасностью возгорания установленных в них аккумуляторов, сообщает Reuters.
По данным издания The Hill, речь идет о технике MacBook Pro, реализованной с сентября 2015 по февраль 2017 года.
Отмечается, что 20 июня Apple заявила, что у ограниченного числа 15-дюймовых MacBook Pro раннего поколения батарея может перегреваться, что создает риск возникновения пожара. В связи с этим компания объявила об отзыве продукции.
Портал EADaily в свою очередь напоминает, что ранее и Европейское агентство по авиационной безопасности в связи с отзывом Apple моделей MacBook Pro с неисправными батареями также предупредило региональных перевозчиков о необходимости выполнять европейские инструкции по технике безопасности, которые требуют отключать подобные устройства во время полета.
Сообщается, что, например, финская авиакомпания The Hill и польская LOT сообщили, что не позволят перевозить эти устройства, если не будут заменены батареи. Чтобы это доказать, в момент регистрации необходимо показать документ, подтверждающий их замену.