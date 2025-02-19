Какое наказание получает человек, который берет чужую вещь в долг, а затем относит ее в ломбард? Или продает "без документов" автомобиль, купленный в лизинг, не имея права его отчуждать? Закон квалифицирует это как растрату чужого имущества. За такие преступления в январе 2025 года были осуждены две женщины.