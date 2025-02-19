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Мечта о BMW превратилась в кошмар. Женщина продала лизинговый автомобиль за 500 евро и попала под суд

Перевод: rus.tvnet.lv
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Мечта о BMW превратилась в кошмар
Мечта о BMW превратилась в кошмар Фото: apollo.lv / midjourney

Какое наказание получает человек, который берет чужую вещь в долг, а затем относит ее в ломбард? Или продает "без документов" автомобиль, купленный в лизинг, не имея права его отчуждать? Закон квалифицирует это как растрату чужого имущества. За такие преступления в январе 2025 года были осуждены две женщины.

Рижский городской суд в начале этого года рассматривал необычное дело - некая дама была обвинена в растрате чужого имущества.

Apollo.lv предполагает, что многие читатели сталкивались с рекламными акциями, когда магазин предлагает опробовать желаемый товар бесплатно перед покупкой.

В этом уголовном деле осужденной женщине в декабре 2023 года в одном из торговых центров предложили в течение 14 дней бесплатно протестировать новый складной телефон Samsung стоимостью 1919 евро: "Не понравится - принесете обратно".

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