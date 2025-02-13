В Земгале жители возмущены гравийной дорогой в катастрофическом состоянии

Государственная автодорога местного значения V1038 (Межотне - Виестури - Яунсвирлаука) проходит в Елгавском и Бауском краях. В течение дня по дороге из населенных пунктов и сельских домов выезжает довольно много водителей, курсирует и школьный автобус. Дорогу используют также фермеры и гости края, когда направляются в туристические объекты.

Конкретная гравийная дорога часто размывается и вся в выбоинах, пожаловались передаче местные жители, доказав свои слова видео и фотосвидетельствами. И в день, когда Bez tabu посетила и протестировала на автомобиле дорожное покрытие, артерия транспортного движения предстала перед журналистами в очень плохом состоянии, но, как указали местные жители, в тот день покрытие еще было сносным, так как его укрепил мороз.

"Не знаю, что думает государство. Может быть тогда нужно закрыть школу, чтобы не надо было в нее ездить. Может быть ждут, когда мы здесь вымрем. Если бы здесь надо было проехать "неотложке", я сильно сомневаюсь, что она успела бы вовремя. Дорога криминальная! Я звонил обслуживающему дорогу. Там меня "отшивали" или слали в другой кабинет. Там я снова рассказывал заново. В конце концов понял, что особо смысла нет. Оставил все на волю бога, так как бог виде все", - отметил местный житель Алан.