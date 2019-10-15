PVD отчиталась о проверках после заболевания полсотни сотрудников Stockmann

Сообщается, что получены результаты всех взятых образцов смывов и продуктов питания, и все они отрицательные. Представитель PVD Татьяна Марченкова также рассказала, что и результаты проверки поставщиков сырья отрицательные.

Окончательный вердикт о причинах заболевания стоит ожидать от Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC). В то же время отмечается, что согласно мировой практике, не во всех случаях удается обнаружить источник инфекции.

SPKC со своей стороны все еще продолжает анкетирование пострадавших с целью выяснить условия инфицирования.

Отмечается, что для всех заболевание прошло в легкой форме, информации о госпитализации не поступало. Многие не обращались за медицинской помощью и не проходили лабораторных исследований, именно поэтому SPKC организовала их.

Руководитель отдела коммуникации SPKC Илзе Арая сообщила агентству LETA, что в ходе эпидемиологического расследования персонал столовой универмага сдал лабораторные анализы, а также были взяты смывы с поверхностей. Все результаты тестирования негативны.

Согласно первым результатам тестов, имело место наличие инфекции вирусной этиологии.

Ранее эпидемиолог Рита Коротинская пояснила, что норовирус распространяется бытовым путем, и напомнила о необходимости соблюдать личную гигиену, в том числе мыть руки перед едой.

Как сообщалось ранее, около 50 работников универмага Stockmann, питание которых во время акции Trakās dienas обеспечивало предприятие ООО Baltic Restaurant Latvia, заболели кишечной инфекцией.

Ранее это же предприятие было причастно к массовым случаям кишечной инфекции в сигулдских детских садах. Сигулдское самоуправление расторгло с ним договор об услугах общественного питания.