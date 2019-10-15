В Fortnite всю карту вместе с игроками затянуло в черную дыру. Фанаты были в панике

В воскресенье, 14 октября, закончился 10-й сезон игры, и разработчики это обставили как грандиозное событие.

Задуманное удалось на все 100%, так как никто из приблизительно 250 миллионов фанатов Fortnite не ожидал конца света - в карту врезался метеорит и ее всю вместе с пользователями засосало в черную дыру.

RIP Fortnite: Battle Royale



FULL LIVE REACTION TO THE END! pic.twitter.com/ifX4CJcnEK — Jack “CouRage” Dunlop (@CouRageJD) October 13, 2019

В то же время, это не должно было так сильно удивить пользователей, ведь на официальном профиле Fortnite в Twitter уже в субботу появилась запись о том, что "Конец близко". Там же в воскресенье появилась запись "Это конец".

Начать новые матчи игра давала, вместо этого показывая зиящую червоточину. Во многих домах по такому поводу пострадали не только пульты от приставки, но и экраны телевизоров и компьютеры (см.ниже).

Вот, как любители игры реагировали на то, что на карте открылась огромная червоточина, в которую затянуло весь остров с игроками. Все, что осталось после этого - это пустой экран с черной дырой, на который пришлось смотреть часами перед запуском новой карты.

Впрочем, для такой паники повода не было - уже во вторник Epic Games сообщили, что доступен новый сезон игры.