Авиакомпания Swiss после инцидентов прекращает использование Airbus A220; airBaltic опубликовала заявление

Во вторник, 15 октября, авиалинии пришлось посадить самолет из Лондона в Женеву, так как у самолета возникли проблемы с двигателем. В последние месяцы были еще два схожих случая.

Самолеты, которые теперь производит Airbus, ранее производила компания Bombardier, поэтому название с Bombardier C-series было изменено на A220.

20 таких самолетов использует и airBaltic. Авиакомпания распространила заявление, что она использует двигатели другого типа, нежели швейцарская авиакомпания, и они в свою очередь отвечают всем стандартам безопасности, поэтому airBaltic продолжит использовать флот.