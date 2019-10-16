Туск: базовые принципы соглашения Brexit готовы

Председатель Европейского совета Дональд Туск в среду, 16 октября, заявил, что ситуация с Brexit должна проясниться примерно через семь-восемь часов.
"Базовые принципы соглашения готовы, и теоретически завтра мы (ЕС - ИФ) можем принять это соглашение с Великобританией", - сказал Туск журналистам.
"Переговоры продолжаются" и всё "движется в правильном направлении", - добавил бывший премьер Польши.
Напомним, выход Великобритании из ЕС в настоящее время назначен на 31 октября 2019 года. Британский парламент принял закон, согласно которому, если к 19 октября не удастся согласовать соглашения о Brexit c ЕС, премьер-министру страны Борису Джонсону придётся просить у Брюсселя отсрочку на три месяца. Однако он ранее заявлял, что скорее "умрет в сточной канаве", чем будет просить ЕС о таком.
Ранее телеканал Sky News сообщал со ссылкой на заявление британского министра по Brexit Стивена Баркли, что Джонсон планирует направить письмо в Брюссель, чтобы попросить снова перенести Brexit в том случае, если не сможет до 19 октября провести соглашение через британский парламент.