Туск: базовые принципы соглашения Brexit готовы

Напомним, выход Великобритании из ЕС в настоящее время назначен на 31 октября 2019 года. Британский парламент принял закон, согласно которому, если к 19 октября не удастся согласовать соглашения о Brexit c ЕС, премьер-министру страны Борису Джонсону придётся просить у Брюсселя отсрочку на три месяца. Однако он ранее заявлял, что скорее "умрет в сточной канаве", чем будет просить ЕС о таком.