Ср, 16.10.2019
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Ринкевич и председатель парламента Киргизии обсудили возможности сотрудничества обеих стран

Эдгар Ринкевич

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич встретился сегодня с председателем парламента Киргизии Дастанбеком Джумабековым, который находится в Латвии с официальным визитом.

Министр выразил удовлетворение тем, что визит предоставил возможность активизировать политический диалог между Латвией и Киргизией. Джумабеков со своей стороны указал, что Киргизию на её пути реформ интересует опыт Латвии, особенно в укреплении парламентской демократии.

Должностные лица обсудили возможности активизировать сотрудничество обеих стран в экономике и торговле, упомянув в качестве направления перспективного сотрудничества сферу транспорта и логистики.

Джумабеков отметил, что Киргизия желала бы развивать сотрудничество также в образовании и заинтересована в расширении возможностей для учёбы молодежи из Киргизии в латвийских вузах.

Ринкевич подчеркнул, что Латвия следит за процессами в регионе Центральной Азии, и мнение Киргизии в отношении происходящих в регионе процессов представляется очень ценным.

Председатель парламента Киргизии и сопровождающая его делегация находятся с официальным визитом в Латвии с 14 по 16 октября.

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