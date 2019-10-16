Ринкевич и председатель парламента Киргизии обсудили возможности сотрудничества обеих стран

Министр выразил удовлетворение тем, что визит предоставил возможность активизировать политический диалог между Латвией и Киргизией. Джумабеков со своей стороны указал, что Киргизию на её пути реформ интересует опыт Латвии, особенно в укреплении парламентской демократии.

Должностные лица обсудили возможности активизировать сотрудничество обеих стран в экономике и торговле, упомянув в качестве направления перспективного сотрудничества сферу транспорта и логистики.

Джумабеков отметил, что Киргизия желала бы развивать сотрудничество также в образовании и заинтересована в расширении возможностей для учёбы молодежи из Киргизии в латвийских вузах.

Ринкевич подчеркнул, что Латвия следит за процессами в регионе Центральной Азии, и мнение Киргизии в отношении происходящих в регионе процессов представляется очень ценным.