Ринкевич и председатель парламента Киргизии обсудили возможности сотрудничества обеих стран

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич встретился сегодня с председателем парламента Киргизии Дастанбеком Джумабековым, который находится в Латвии с официальным визитом.
Министр выразил удовлетворение тем, что визит предоставил возможность активизировать политический диалог между Латвией и Киргизией. Джумабеков со своей стороны указал, что Киргизию на её пути реформ интересует опыт Латвии, особенно в укреплении парламентской демократии.
Должностные лица обсудили возможности активизировать сотрудничество обеих стран в экономике и торговле, упомянув в качестве направления перспективного сотрудничества сферу транспорта и логистики.
Джумабеков отметил, что Киргизия желала бы развивать сотрудничество также в образовании и заинтересована в расширении возможностей для учёбы молодежи из Киргизии в латвийских вузах.
Ринкевич подчеркнул, что Латвия следит за процессами в регионе Центральной Азии, и мнение Киргизии в отношении происходящих в регионе процессов представляется очень ценным.
Председатель парламента Киргизии и сопровождающая его делегация находятся с официальным визитом в Латвии с 14 по 16 октября.