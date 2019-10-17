Рудковская призналась, что больше не может иметь детей

Продюсер Яна Рудковская в большом интервью изданию Tatler рассказала, что хотела бы подарить дочку супругу Евгению Плющенко, но к сожалению, после перенесенной операции она не может иметь детей.
Журналист спросил Яну, о чем она действительно жалеет. Оказалось, что Рудковская всегда хотела дочку, но сама она уже не сможет выносить ребенка. Долго время она работала над развитием карьеры и не думала о детях, а потом не позволило здоровье. Три года ушло на попытки вместе с мужем Евгением Плющенко зачать дочку, но тщетно.
"У меня была операция, после которой стало ясно, что я не смогу сама выносить ребенка", — печально отметила Яна.
Да, мать троих сыновей понимает, что эту проблему мог бы решить вариант с услугами суррогатной матери, но для этого супругам придется пересилить свои убеждения. Евгений Плющенко пока не в восторге от этой идеи.
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Главный эксклюзив конечно в журнале... Но мое интервью с Ксенией @ksenia_tatler заканчивается так : «Яна я теперь знаю ,о чем будет новый сезон #ЯнаСупер . Вот тебе наша обложка, ты её заслужила». А начинается история так: «Когда -нибудь это должно было случиться, Яна дебютирует на ТВ и на обложке @tatler_russia “ У меня всегда все непросто.... ! Ксения Соловьева позвонила перед моим интервью даже Ксении Собчак @xenia_sobchak , которая является продюсером и идеологом нашего шоу и получила приглашение первой посмотреть одну из серий .Полного погружения в материал конечно не получилось ,но мне кажется, что после этого просмотра, главному светскому редактору нашей страны пришло вдохновение, и она захотела сделать эту историю . Как в шоу, так и в жизни, я не стараюсь нравиться всем , да и в моем случае это просто невозможно! Страшно представить ,что будет 9️⃣ ноября когда мои подписчики увидят 1 серию на канале @super_kanal . Варианта предполагается 3 : либо закидают камнями , либо наоборот полюбят ещё больше , а может быть кто -нибудь посмотрит просто на нас с Евгением другими глазами! Я всегда любила эксперименты! Я к ним готова ! Да и мой девиз по жизни , что кто не рискует -тот не выигрывает ! Мы рискнули ! Обещаю, что равнодушных не будет точно ! Потому что Вам точно будет о чем поговорить ) 🤘🏻ps Спасибо всей команде @tatler_russia за этот experience photo : @danilgolovkin Style : @sorenatik Hair : @margarita_khanukaeva Make-up : @irina_mitroshkina ❤️ Выкладывайте фото или видео с журналом, отмечайте мой аккаунт, я буду выкладывать у себя в сторис , никогда этого не делала., а тут прям захотелось !