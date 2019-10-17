Рудковская призналась, что больше не может иметь детей

Журналист спросил Яну, о чем она действительно жалеет. Оказалось, что Рудковская всегда хотела дочку, но сама она уже не сможет выносить ребенка. Долго время она работала над развитием карьеры и не думала о детях, а потом не позволило здоровье. Три года ушло на попытки вместе с мужем Евгением Плющенко зачать дочку, но тщетно.