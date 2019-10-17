Чт, 17.10.2019
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"Не будь дураком!": Опубликовано письмо Трампа Эрдогану

ФОТО: AFP/SCANPIX

Глава США Дональд Трамп направил письмо турецкому лидеру Реджепу Эрдогану в связи с вторжением Турции в Сирию. Письмо было опубликовано ведущей канала Fox Business Триш Риган. Некоторое время спустя подлинность данного сообщения подтвердили в Белом доме.

В письме Трамп призывает турецкого коллегу "заключить хорошую сделку". "Ты не хочешь нести ответственность за убийство тысяч людей, а я не хочу нести ответственность за уничтожение турецкой экономики — а мне придётся это сделать", — написал американский лидер.

ФОТО: AFP/SCANPIX

Трамп в письме призвал Эрдогана "не подводить весь мир" и сделал предупреждение, что в истории тот останется "дьяволом, если не произойдет ничего хорошего".

Конец письма гласит: "Не упрямься. Не будь дураком! Позвоню тебе позже".

Сообщение датировано 9 октября — именно в этот день Турцией была начата военная операция "Источник мира" на территории Сирии.

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