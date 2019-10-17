Конец эпохи: в Латвии больше не будут рождаться неграждане

Законопроект был принят большинством голосов, за него голосовали депутаты и коалиции, и оппозиции.

Против законопроекта голосовали только представители национального объединения Visu Latvijai! - Tēvzemei un brīvībai/LNNK (VL-TB/LNNK).

Перед третьим чтением к законопроекту были поданы четыре предложения, в частности, депутат VL-TB/LNNK Янис Домбрава предложил отклонить изменения в законе, тем самым фактически отказавшись от намерения прекратить предоставление статуса неграждан детям. Все поданные предложения ответственной комиссией были отклонены.

На заседании Сейма Домбрава напомнил об оккупации Латвии СССР, которая привела к гибели множества людей. Он подчеркнул, что

подобным законопроектом Латвия в действительности реализует внешнеполитические цели России.

Депутат Мария Голубева ("Для развития/За!") подчеркнула, что статус негражданина был создан только как временное решение, и призвала доверять людям, которые родились в Латвии.

"У нас есть уникальная историческая возможность положить конец присвоению статуса неграждан новорожденным детям", - сказала депутат.

"Предложение Домбравы предусматривает, что со следующего года мы хотим новых неграждан. Я не хочу новых неграждан. Хочет ли Латвия вечно жить с таким статусом? Нам от этого нет никакой пользы. Чтобы у нас в будущем больше не было неграждан, мы должны прекратить предоставлять этот статус новорожденным детям", - заявил депутат "Нового Единства" Андрей Юдин.

Парламентарий Алдис Гобземс также возразил против предложения Домбравы.

"В том, чтобы бояться еще не рожденных детей, нет ни патриотизма, ни мужества. Ненависть к еще не рожденному ребенку - это зло", - отметил политик.

Поданный Вейонисом законопроект предусматривает больше не присваивать статус негражданина детям, родившимся в Латвии после 1 января 2020 года, если родители ребенка не захотят для него гражданства другой страны или ребенок не будет гражданином другой страны.

Планируется, что изменения коснутся лишь небольшого количество детей, так как, согласно данным Управления по делам гражданства и миграции, в 2016 году как неграждане были зарегистрированы 47 детей, в 2017 году - 51 ребенок, а в 2018 году - 33 ребенка.

Экс-президент вносил этот законопроект на рассмотрение еще при прежнем созыве парламента, но инициатива была отклонена. Ранее Вейонис заявил, что подаст ее повторно в надежде на то, что новый парламент ее не отклонит, так как в этом вопросе необходимо поставить точку.