Чт, 17.10.2019
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  • Зеленский в Сейме протестировал молоток Мурниеце, а его офис перепутал Латвию с Литвой

Зеленский в Сейме протестировал молоток Мурниеце, а его офис перепутал Латвию с Литвой

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Инара Мурниеце и Владимир Зеленский

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В среду, 16 октября, в Латвии побывал с рабочим визитом президент Украины Владимир Зеленский. В ходе визита он посетил целый ряд торжественных мероприятий, в том числе и Сейм. 

В парламенте украинского лидера очень привлек деревянный молоток, с помощью которого спикер обычно призывает депутатов к порядку, пишет "Медуза".

На видео попал момент, как Зеленский сначала поинтересовался у председателя Сейма Инары Мурниеце, какой стороной молотка нужно бить, потом попробовал сделать это, улыбнулся и одобрительно кивнул. 

Не обошлось и без курьезов со стороны офиса президента Украины - на официальной странице главы государства в Facebook сотрудники ошиблись и сообщили, что Зеленский прибыл с визитом в Литву, а также приложили к сообщению фотографии из Латвии. Впрочем, потом пост удалили, вместо него был опубликован другой.

ФОТО: Facebook

Галерея: Владимир Зеленский в Риге 

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