Зеленский в Сейме протестировал молоток Мурниеце, а его офис перепутал Латвию с Литвой

В парламенте украинского лидера очень привлек деревянный молоток, с помощью которого спикер обычно призывает депутатов к порядку, пишет "Медуза".

На видео попал момент, как Зеленский сначала поинтересовался у председателя Сейма Инары Мурниеце, какой стороной молотка нужно бить, потом попробовал сделать это, улыбнулся и одобрительно кивнул.

Не обошлось и без курьезов со стороны офиса президента Украины - на официальной странице главы государства в Facebook сотрудники ошиблись и сообщили, что Зеленский прибыл с визитом в Литву, а также приложили к сообщению фотографии из Латвии. Впрочем, потом пост удалили, вместо него был опубликован другой.