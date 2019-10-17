Зеленский в Сейме протестировал молоток Мурниеце, а его офис перепутал Латвию с Литвой

В среду, 16 октября, в Латвии побывал с рабочим визитом президент Украины Владимир Зеленский. В ходе визита он посетил целый ряд торжественных мероприятий, в том числе и Сейм.
В парламенте украинского лидера очень привлек деревянный молоток, с помощью которого спикер обычно призывает депутатов к порядку, пишет "Медуза".
На видео попал момент, как Зеленский сначала поинтересовался у председателя Сейма Инары Мурниеце, какой стороной молотка нужно бить, потом попробовал сделать это, улыбнулся и одобрительно кивнул.
Не обошлось и без курьезов со стороны офиса президента Украины - на официальной странице главы государства в Facebook сотрудники ошиблись и сообщили, что Зеленский прибыл с визитом в Литву, а также приложили к сообщению фотографии из Латвии. Впрочем, потом пост удалили, вместо него был опубликован другой.
Галерея: Владимир Зеленский в Риге