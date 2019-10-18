Спортивный визит в Пакистан? Принц Уильям и Кейт сыграли в крикет

Создается впечатление, что герцоги Кембриджские совсем не отдыхают в Пакистане. Накануне в сети появились фотографии того, как Кейт и Уильям придались страстной игре в крикет, который является национальным видом спорта не только в Великобритании, но и в Пакистане. Ketrīna bija tērpusies tradicionālā pakistāniešu tērpā, kas izrādījās gana ērts aktīvajām sporta izklaidēm.