Спортивный визит в Пакистан? Принц Уильям и Кейт сыграли в крикет
Создается впечатление, что герцоги Кембриджские совсем не отдыхают в Пакистане. Накануне в сети появились фотографии того, как Кейт и Уильям придались страстной игре в крикет, который является национальным видом спорта не только в Великобритании, но и в Пакистане. Ketrīna bija tērpusies tradicionālā pakistāniešu tērpā, kas izrādījās gana ērts aktīvajām sporta izklaidēm.
Особого внимания заслуживает наряд, который выбрала супруга принца - традиционный пакистанский женский костюм.
Белая удлинненная рубаха с вышивкой, отлично подчеркнула фигуру герцогини. Для того, чтобы игра в крикет была как можно более удобной Кейт выбрала легкие теннисные кеды белого цвета в качестве обуви, а волосы герцогини были завязаны в хвост.
Галерея: Герцоги Кембриджские играют в крикет в Пакистане