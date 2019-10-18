Пт, 18.10.2019
Откуда я мог знать, что латвийки, как викинги. Думал, что они более покладистые, как, например, русские или украинки. Но мне нравится! Дато, грузин, женатый на девушке из Латвии

Спортивный визит в Пакистан? Принц Уильям и Кейт сыграли в крикет
Обратите внимание на образ герцогини!

ФОТО: Reuters/ScanPix

Создается впечатление, что герцоги Кембриджские совсем не отдыхают в Пакистане. Накануне в сети появились фотографии того, как Кейт и Уильям придались страстной игре в крикет, который является национальным видом спорта не только в Великобритании, но и в Пакистане.  Ketrīna bija tērpusies tradicionālā pakistāniešu tērpā, kas izrādījās gana ērts aktīvajām sporta izklaidēm. 

ФОТО: IAN VOGLER / POOL / EPA

Особого внимания заслуживает наряд, который выбрала супруга принца - традиционный пакистанский женский костюм.

ФОТО: IAN VOGLER / POOL / EPA

Белая удлинненная рубаха с вышивкой, отлично подчеркнула фигуру герцогини. Для того, чтобы игра в крикет была как можно более удобной Кейт выбрала легкие теннисные кеды белого цвета в качестве обуви, а волосы герцогини были завязаны в хвост.

ФОТО: IAN VOGLER / POOL / EPA

Галерея: Герцоги Кембриджские играют в крикет в Пакистане

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